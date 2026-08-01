Noutățile Disney+ din august. Camp Rock 3 și un nou serial Star Wars

Disney+ a anunțat programul premierelor din luna august, care include filme, seriale, documentare și producții true crime de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX și ESPN. Printre cele mai așteptate lansări pe platforma de streaming de luna aceasta se numără „Camp Rock 3”, miniseria „Războiul Stelelor: Viziuni prezintă – Al nouălea Jedi”, sezonul 14 din „Futurama” și documentarul „Leul”.

Disponibilitatea producțiilor poate varia în funcție de țară, iar datele de lansare se pot modifica. Accesul la conținut este posibil pe bază de abonament, iar platforma este destinată persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Sezonul 14 al serialului „Futurama” va avea premiera pe Disney+ pe 3 august. Primele două episoade vor fi lansate simultan, iar ulterior va fi disponibil câte un episod nou în fiecare săptămână.

Noul sezon aduce pirați spațiali, carne cultivată în laborator, escrocherii și revenirea unei iubiri din trecutul doctorului Zoidberg.

Miniseria „Războiul Stelelor: Viziuni prezintă – Al nouălea Jedi” va fi disponibilă integral din 5 august.

Producția continuă acțiunea la scurt timp după evenimentele din scurtmetrajele „The Ninth Jedi” și „The Ninth Jedi: Child of Hope”. Lah Kara își continuă pregătirea Jedi sub îndrumarea lui Margrave Juro și pornește într-o misiune alături de un grup de tineri aflați în pregătire.

Aceștia încearcă să îi salveze tatăl și să oprească un lider Sith misterios înainte ca acesta să răspândească întunericul în întreaga galaxie.

Serialul original FX „Cioburile” va avea premiera pe 6 august, când vor fi lansate primele două episoade.

Acțiunea se desfășoară în Los Angeles-ul anilor ’80 și urmărește un grup de liceeni privilegiați aflați în ultimul an la o școală de elită. Povestea explorează identitatea, sexul, gelozia, obsesia și pericolele ascunse în spatele aparențelor adolescenței americane.

Filmul original „Camp Rock3” va fi disponibil din 14 august. Povestea începe în momentul în care trupa Connect 3 are nevoie de o formație care să cânte în deschiderea turneului și revine în Camp Rock pentru a o găsi.

Participanții intră într-o competiție pentru șansa de a urca pe scenă, iar tensiunile și rivalitățile pun la încercare prieteniile. Pe parcurs apar alianțe neașteptate, dezvăluiri și noi povești de dragoste.

Serialul original National Geographic „Leul” va fi disponibil integral din 20 august. Producția vine de la Jon Favreau, regizorul filmului „The Lion King”, și Mike Gunton, producător executiv BBC Studios.

Filmat timp de patru ani, documentarul urmărește povestea puiului de leu Kio și transformarea sa dintr-un animal vulnerabil într-un lider al savanei.

Kio trece prin pierdere, exil și confruntări cu rivali puternici, într-o luptă permanentă pentru supraviețuire. Serialul combină narațiunea cinematografică și stilul documentarelor moderne despre natură.

Sezonul 2 al serialului „Adulții” va fi disponibil integral începând cu 28 august.

Creat de Ben Kronengold și Rebecca Shaw, serialul de comedie urmărește un grup de tineri de aproximativ 20 de ani din New York, care încearcă să facă față problemelor din relații, carieră, prietenie și familie.

Samir, interpretat de Malik Elassal, Billie, jucată de Lucy Freyer, Paul Baker, interpretat de Jack Innanen, Issa, jucată de Amita Rao, și Anton, interpretat de Owen Thiele, locuiesc împreună în casa în care Samir a crescut.

Disney+ include în programul lunii august și mai multe producții din categoria true crime.

„Betrayal: Dirty Secrets”, sezonul 4, va fi disponibil integral din 4 august. În aceeași categorie se află și „Bunicul meu, Charles Manson”, disponibil din 22 iulie, precum și „Crimele de la Fox Hollow”, care a intrat pe platformă pe 8 iulie.

Documentarul „Timpul și Gheața”, o producție National Geographic, este disponibil din 1 august, iar trilogia „Stăpânul Inelelor” intră pe platformă în aceeași zi.

„Travis Barker: Mai tare decât frica” va fi lansat pe 13 august, iar episoadele producției „Al Doilea Război Mondial: Secrete văzute de sus” vor apărea pe 19 și 26 august.

Documentarul „11 Septembrie: Reuniunea” va fi disponibil din 22 august, iar „Familia Simpson: Oglinda Galbenă” va intra pe platformă pe 26 august.

„BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity” este disponibil din 25 iulie, cu un episod nou lansat în fiecare săptămână.