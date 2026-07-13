Monden Breaking news

Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, a murit după ani de luptă cu cancerul

Comentează știrea
Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, a murit după ani de luptă cu cancerulJurassik Park. Sursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul Dr. Alan Grant din seria de filme „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut luni de familia sa.

Sam Neill s-a stins din viață la 78 de ani. Actorul din „Jurassic Park” trecuse printr-o luptă cu cancerul

Potrivit familiei, moartea actorului a fost neașteptată.

„Sam a fost înconjurat de familie și s-a stins din viață cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga existență”, se arată în mesajul publicat de apropiații săi.

Familia a adăugat că dispariția actorului a venit pe neașteptate.

„Pierderea lui a fost bruscă și neașteptată, însă avem alinarea că Sam nu mai avea cancer”, au transmis membrii familiei.

Sam Neill,

Sam Neill. Sursa foto: Wikipedia

Anunțase în primăvară că învinsese cancerul

În luna aprilie, Sam Neill dezvăluise că nu mai suferea de cancer, după cinci ani în care a urmat tratamente pentru o formă de cancer de sânge.

Actorul vorbise deschis despre lupta sa cu boala și le spusese admiratorilor că se bucură de perioada de remisie.

Rolul care l-a făcut celebru în întreaga lume

Sam Neill a devenit cunoscut la nivel internațional datorită interpretării personajului Dr. Alan Grant în filmul „Jurassic Park”, lansat în 1993. Personajul său a devenit unul dintre cele mai apreciate din franciză, iar actorul a revenit în mai multe continuări ale seriei.

Cariera sa s-a întins pe parcursul a mai multor decenii și a cuprins numeroase roluri în film și televiziune, însă pentru milioane de spectatori va rămâne asociat cu universul „Jurassic Park”, una dintre cele mai de succes francize cinematografice din istorie.

Filmul a avut încasări de peste un miliard de dolari la nivel global după relansările din cinematografe și este considerat unul dintre cele mai influente filme SF și de aventură realizate vreodată. Succesul său a dus la dezvoltarea uneia dintre cele mai populare francize din istoria Hollywoodului.

Stiri calde

16:12 - Jaqueline Cristian se retrage de la WTA Iași. Problemele medicale îi dau planurile peste cap

16:03 - Marea Britanie declară Gardienii Revoluției din Iran organizație teroristă

15:57 - Cel mai amplu program de reciclare din retailul de beauty se extinde. Povestea din spatele inițiativei

15:44 - Apostolul veganismului a trăit în România. Cum îl vedeau contemporanii pe cel care susținea că s-a vindecat de sifili...

15:32 - Meciuri inventate și jucători plătiți. Cum funcționează „fabricile de pariuri” din Rusia

15:20 - Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova prezintă scuze pentru afirmațiile sale

HAI România!

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Proiecte speciale