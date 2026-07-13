Actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul Dr. Alan Grant din seria de filme „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut luni de familia sa.

Potrivit familiei, moartea actorului a fost neașteptată.

„Sam a fost înconjurat de familie și s-a stins din viață cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga existență”, se arată în mesajul publicat de apropiații săi.

Familia a adăugat că dispariția actorului a venit pe neașteptate.

„Pierderea lui a fost bruscă și neașteptată, însă avem alinarea că Sam nu mai avea cancer”, au transmis membrii familiei.

În luna aprilie, Sam Neill dezvăluise că nu mai suferea de cancer, după cinci ani în care a urmat tratamente pentru o formă de cancer de sânge.

Actorul vorbise deschis despre lupta sa cu boala și le spusese admiratorilor că se bucură de perioada de remisie.

Sam Neill a devenit cunoscut la nivel internațional datorită interpretării personajului Dr. Alan Grant în filmul „Jurassic Park”, lansat în 1993. Personajul său a devenit unul dintre cele mai apreciate din franciză, iar actorul a revenit în mai multe continuări ale seriei.

Cariera sa s-a întins pe parcursul a mai multor decenii și a cuprins numeroase roluri în film și televiziune, însă pentru milioane de spectatori va rămâne asociat cu universul „Jurassic Park”, una dintre cele mai de succes francize cinematografice din istorie.

Filmul a avut încasări de peste un miliard de dolari la nivel global după relansările din cinematografe și este considerat unul dintre cele mai influente filme SF și de aventură realizate vreodată. Succesul său a dus la dezvoltarea uneia dintre cele mai populare francize din istoria Hollywoodului.