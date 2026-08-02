Al doilea RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Autoritățile au emis duminică după-amiază, 2 august, un al doilea mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației.

Ținta aeriană a fost observată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la ora 15:09. La ora 15:17, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a urmări evoluția situației din apropierea graniței.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

Ulterior, IGSU a transmis mesajul RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat duminică după-amiază că mesajul transmis populației avertiza asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

”În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de Nord a judeţului Tulcea prin care erau avertizaţi ca există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, anunţă, duminică după-amiaz, ISU Tulcea.

Locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Avertizarea emisă după-amiază este a doua transmisă în județul Tulcea în cursul zilei de duminică.

O altă țintă aeriană fusese detectată dimineață de radarele Ministerului Apărării, tot în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În urma detectării, autoritățile au emis un prim mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

Ulterior, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, fără să pătrundă în spațiul aerian al României.