MApN a anunțat câte drone rusești au intrat în România

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, de la începutul războiului din Ucraina, autoritățile române au monitorizat peste 100 de atacuri desfășurate de Federația Rusă asupra unor obiective aflate în apropierea frontierei cu România.

În 33 de situații, drone rusești au pătruns în spațiul aerian național.

Potrivit datelor actualizate transmise duminică de MApN, cel mai recent incident de acest tip a fost înregistrat duminică, în 26 iulie 2026.

Ministerul precizează că, pe parcursul conflictului, pe teritoriul României au fost descoperite fragmente de drone sau aeronave fără pilot în aproximativ 50 de cazuri.

În unele situații au fost identificate drone întregi, iar în altele resturi provenite din aparatele implicate în atacuri sau interceptări.

În ceea ce privește anul 2026, bilanțul prezentat de MApN indică peste 40 de atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul ucrainean, în apropierea frontierei românești.

În același interval, aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită au fost ridicate în 34 de situații. De asemenea, autoritățile au raportat 18 cazuri în care drone rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian național al României.

Trei dintre aceste incidente s-au încheiat cu doborârea dronelor de către aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Cel mai recent caz a fost consemnat în 26 iulie 2026.

Tot în cursul anului 2026, pe teritoriul României au fost găsite fragmente de drone sau drone întregi în 16 situații.

Datele au fost prezentate de Ministerul Apărării Naționale în contextul monitorizării incidentelor produse în apropierea graniței românești, pe fondul atacurilor desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina.

MApN precizează că evoluția situației de securitate din proximitatea frontierei este urmărită permanent, iar structurile militare române mențin măsurile de supraveghere și reacție pentru protejarea spațiului aerian național.