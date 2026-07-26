„Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o a treia dronă a fost doborâtă de Forțele Aeriene Române, în zona Sulina-Chilia, potrivit unui anunț pe Facebook.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a scris președintele.

Autorităţile au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, locuitorii fiind sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10.16.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert.

Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost doborâtă la 10 km de Sfântu Gheorghe, sâmbătă, și o alta lângă Buzău, vineri.

Vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat că „am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de un pilot romând de F-16”.

Președintele a explicat că drona se afla într-o zonă nelocuită, astfel că pilotul român a putut să tragă în aceasta, de sus în jos.

„E important de subliniat că zona era nelocuită, acesta e și motivul pentru care a putut să tragă, de sus în jos”, a mai spus președintele României.

În urma anchetei, s-a aflat că era vorba despre o dronă rusească Shahed.

Iar sâmbătă dimineață, o altă dronă a fost doborâtă imediat ce a intrat în spațiul aerian românesc, lângă localitatea Sfântu Gheroghe din Delta Dunării.

Echipa care a doborât cea de a doua dronă a fost aceeași cu cea din cazul primei drone, doi tineri militari români de pe un avion de vânătoare F-16.

Județul Tulcea a fost cel mai lovit de consecințele războiului declanșat de Rusia contra Ucrainei, numeroase drone fiind găsite căzute în această zonă. În plus, mesajele Ro-Aler de atac cu drone au devenit o realitate cotidiană pentru locuitori.