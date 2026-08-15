Liderul din Ucraina, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unor noi operațiuni militare de amploare pe teritoriul Federației Ruse. Atacurile au vizat infrastructura industrială și militară folosită de armata rusă pentru susținerea efortului de război. În același timp, autoritățile de la Moscova susțin că își extind influența teritorială în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.

„Astăzi, există noi rezultate semnificative ale loviturilor noastre în adâncime”, a transmis Zelenski într-un mesaj video pe Facebook.

Printre obiectivele atinse de armata ucraineană se numără Centrul Progress din regiunea Samara, o unitate strategică a companiei de stat Roscosmos, responsabilă pentru fabricarea de componente electronice. Atacul a fost efectuat cu rachete Flamingo asupra unei ținte aflate la o distanță de aproximativ 900 de kilometri de graniță.

O altă lovitură importantă a fost orientată către baza aeriană Savasleyka, situată la 700 de kilometri de frontiera ucraineană. „Sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns și la baza aeriană Savasleyka, unde sunt staționate aeronavele purtătoare ale rachetelor rusești care lovesc orașele și satele noastre”, a spus Zelenski.

În cadrul aceluiași bilant, președintele ucrainean a evidențiat operațiunea din portul Ust-Luga, un punct energetic esențial pentru Rusia la Marea Baltică. Kievul a primit confirmarea că o instalație petrolieră aflată la peste 800 de kilometri distanță a suferit avarii semnificative.

„Planul nostru de sancțiuni cu rază lungă împotriva Rusiei pentru acest război este pus în aplicare și este important ca potențialul de război al Rusiei să fie redus”, a transmis Zelenski.

În timp ce Ucraina mizează pe lovituri la mare distanță, luptele de pe uscat rămân intense. Ministerul rus al Apărării a afirmat că armata sa a preluat controlul asupra a 19 localități din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie pe parcursul verii, fără a oferi detalii concrete despre denumirea acestora.