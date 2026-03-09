Ucraina recucerește 435 kilometri de teritoriu vital, în timp ce Rusia încearcă să epuizeze sistemele Patriot prin atacuri balistice masive

Forțele ucrainene au reușit să elibereze până la 435 de kilometri de teritoriu ocupat de ruși în sudul țării, zădărnicind astfel eforturile Moscovei de a lansa o nouă ofensivă majoră pe acest front.

În același timp, pe fondul eșecurilor terestre din sud, Rusia își schimbă tactica aeriană, recurgând la un număr record de rachete balistice pentru a forța epuizarea rachetelor de interceptare Patriot ale Ucrainei. Diplomația pare să fie pusă pe pauză, din cauza conflictului din Iran.

Declarațiile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, făcute pe 8 martie în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu premierul olandez Rob Jetten, confirmă o schimbare de dinamică pe frontul de sud. Unitățile ucrainene au trecut la ofensivă în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde avansul trupelor ruse, care căpătase un ritm accelerat în toamna anului 2025, a fost acum complet oprit.

„În sudul țării noastre, în ultima lună și jumătate, (forțele ucrainene) au desfășurat o serie de acțiuni importante atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv în anumite zone. Acțiunile au vizat exclusiv zădărnicirea planurilor Federației Ruse. Credem că am avut destul succes — am restabilit controlul asupra a aproximativ 400-435 de kilometri”, a declarat Zelenski.

Deși a recunoscut că situația de pe câmpul de luptă rămâne dificilă, președintele a transmis un mesaj de optimism prudent, menționând că moralul și perspectiva generală sunt „mai pozitive decât la sfârșitul lui 2025”.

În ciuda succeselor din sud, Zelenski a subliniat că obiectivele principale ale Rusiei rămân capturarea completă a regiunilor estice Donețk și Lugansk. Deși ofensiva rusă a încetinit pe parcursul iernii, luptele din Donbas sunt încă în plină desfășurare, rușii plătind un preț uriaș în vieți omenești pentru fiecare kilometru câștigat.

Măsurarea exactă a teritoriului câștigat sau pierdut a devenit tot mai dificilă din cauza lărgirii „zonei gri” contestate. Totuși, datele recente indică o stabilizare în favoarea Kievului. Pe 2 martie 2026, comandantul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a raportat că forțele ucrainene au capturat în februarie mai mult teritoriu decât a reușit Rusia să ocupe în aceeași perioadă.

Proiectul de cartografiere Deep State a înregistrat pierderea a doar 126 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean pe parcursul lunii februarie, reprezentând cel mai scăzut nivel din vara anului 2024 până în prezent. În harta de mai jos, cu verde este marcat teritoriu eliberat.

În timp ce situația terestră devine tot mai complicată pentru forțele ruse în sud, Moscova a intensificat și a modificat structura atacurilor sale aeriene. Potrivit celei mai recente evaluări realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a crescut semnificativ ponderea rachetelor balistice în pachetele sale de atac.

Scopul principal? Epuizarea stocurilor limitate de rachete interceptoare Patriot ale Ucrainei, unicele sisteme capabile să doboare rachete balistice de mare viteză cu ajutorul tehnologiei PAC-3.

Analiștii ISW atrag atenția că Rusia pare să speculeze contextul geopolitic actual. Atacurile masive din 6-7 martie au inclus un număr de rachete balistice mult peste media obișnuită, care rar depășea zece pe atac.

„Rusia încearcă probabil să profite de discuțiile publice continue nu doar despre reducerea livrărilor de rachete PAC-3 către Ucraina, ci și despre utilizarea intensivă recentă a interceptoarelor Patriot de către SUA și statele din Golf în Orientul Mijlociu”, menționează raportul ISW.

Moscova speră că SUA s-ar putea dovedi reticente sau incapabile să furnizeze Ucrainei rachete suplimentare, atâta timp cât campania din Orientul Mijlociu continuă.

Datele oferite de Forțele Aeriene ale Ucrainei și de președintele Zelenski scot în evidență amploarea campaniei aeriene a Rusiei și presiunea financiară și logistică pusă pe apărarea antiaeriană ucraineană.

În atacul din noaptea de 7 martie Rusia a lansat 480 de drone și 29 de rachete (aproximativ jumătate fiind balistice). Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 453 de drone și 19 rachete, vizând regiuni precum Kiev, Harkov, Jîtomîr, Hmelnîțkîi și Cernăuți.

Bilanțul ultimei săptămâni până la 8 martie, arată de asemenea îngrijorător. Aproape 1.750 de drone de atac, 1.530 de bombe aeriene ghidate și 39 de rachete lansate împotriva infrastructurii civile și energetice.

Președintele Zelenski a reiterat nevoia critică de contribuții și livrări prin programul PURL. Costul susținerii acestei apărări este astronomic: respingerea unui singur atac rusesc pe scară largă poate necesita interceptoare în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro.