Ce condiții de detenție îl așteaptă pe Adrian David Cherciu, românul condamnat de un tribunal din Rusia la 15 ani cu executare într-o colonie cu regim strict

Cum arată viața într-o colonie penală de regim strict din Rusia, unde Adrian David Cherciu își va petrece următorii 15 ani după ce a fost condamnat de un tribunal din Krasnodar pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

Sistemul penitenciar din Rusia funcționează diferit față de modelul occidental al închisorilor cu celule individuale. Majoritatea condamnaților nu sunt încarcerați în penitenciare clasice, ci în colonii corecționale, instituții în care detenția este combinată cu muncă obligatorie și un program zilnic strict.

Una dintre cele mai dure forme de detenție este colonia de regim strict, unde Adrian David Cherciu își va petrece următorii 15 ani. Aceste unități sunt destinate bărbaților condamnați pentru infracțiuni deosebit de grave sau recidiviștilor. Regimul este mai dur decât în coloniile de regim general, dar mai puțin restrictiv decât în coloniile de regim special.

Colonii corecționale reprezintă o moștenire a sistemului sovietic. În aceste instituții, detenția nu se desfășoară în celule individuale, ci în spații comune, iar munca este parte centrală a regimului de executare a pedepsei.

Deținuții trăiesc în barăci mari, organizate ca dormitoare colective. Într-o singură clădire pot sta între 20 și 100 de persoane, în paturi suprapuse. Spațiul personal este limitat, iar activitățile zilnice sunt strict reglementate.

Mișcarea în interiorul coloniei este controlată permanent. Deținuții se deplasează doar pe trasee stabilite și, de regulă, în grupuri supravegheate.

Programul zilnic dintr-o colonie de regim strict începe în jurul orei 06:00, când este dată trezirea. Urmează apelul de dimineață, moment în care gardienii verifică fiecare deținut și se face numărătoarea.

După micul dejun, deținuții sunt trimiși la muncă în atelierele sau fabricile coloniei. Activitatea durează de obicei între opt și zece ore pe zi. Munca reprezintă o componentă obligatorie a regimului de detenție.

În interiorul coloniilor există ateliere industriale în care se desfășoară activități precum confecții textile, tâmplărie, lucrări în metal sau alte activități de producție. Munca este slab plătită, uneori cu doar câțiva dolari pe lună.

Seara, deținuții se întorc în barăci. Programul se încheie de obicei în jurul orei 22:00, când este stingerea.

Regimul disciplinar este sever. Gardienii efectuează controale frecvente, iar programul zilnic trebuie respectat cu strictețe. Abaterile pot duce la sancțiuni disciplinare. Printre acestea se numără izolarea în celule speciale sau transferul către un regim de detenție mai dur.

În același timp, libertatea de mișcare este limitată. Deținuții pot circula doar în anumite zone ale coloniei și numai în condiții stabilite de administrație.

Comparativ cu alte tipuri de detenție, coloniile de regim strict impun restricții mai mari privind contactul cu exteriorul.

Vizitele sunt rare și strict controlate. De asemenea, numărul de pachete sau corespondența pot fi limitate, în funcție de regulile stabilite de administrația penitenciarului.

Potrivit legislației ruse, aceste colonii sunt destinate bărbaților condamnați pentru infracțiuni foarte grave sau recidiviștilor care au mai executat pedepse cu închisoarea.

Spionajul, cum este cazul lui Adrian David Cherciu, se numără printre infracțiunile considerate deosebit de grave și poate fi pedepsit în Rusia cu până la 20 de ani de detenție.

În vârstă de 23 de ani, Adrian David Cherciu a fost arestat de serviciul de securitate rus FSB în aprilie 2025. Un tribunal din regiunea Krasnodar l-a condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Autoritățile ruse susțin că ar fi transmis informații despre sisteme de apărare aeriană din Soci, inclusiv coordonate obținute cu ajutorul unei drone.

Potrivit sentinței, pedeapsa urmează să fie executată într-o colonie penală de regim strict, una dintre cele mai dure forme de detenție din sistemul penitenciar al Rusiei.

Ministerul român de Externe a solicitat acces consular pentru cetățeanul român, însă autoritățile ruse nu au răspuns până acum solicitărilor repetate.