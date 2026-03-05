Un tribunal din Rusia a condamnat un român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Un cetățean român a fost condamnat de un tribunal din Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, relatează Reuters.

Un cetățean român a fost condamnat joi de un tribunal din regiunea sudică Krasnodar la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Instanța a precizat că decizia vizează implicarea persoanei în activități de colectare și transmitere de informații sensibile pentru serviciile speciale de la Kiev.

Până în acest moment, identitatea românului nu a fost făcută publică. De asemenea, nu se cunoaște dacă persoana condamnată este aceeași cu cetățeanul arestat de FSB în aprilie 2024.

În aprilie 2025, Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) a anunțat că a reținut un cetățean român născut în 2002, care ar fi transmis informații despre amplasarea instalațiilor de apărare antiaeriană din orașul Soci serviciilor de informații ucrainene.

Potrivit comunicatului FSB, cetățeanul român ar fi acționat la indicațiile serviciilor ucrainene și ar fi primit promisiunea că va fi ajutat să părăsească Rusia și să se alăture formațiunii de voluntari a armatei ucrainene.

La acel moment, Ministerul Afacerilor Externe al României a precizat că persoana menționată fusese deja invocată de autoritățile ruse în decembrie 2024 și că demersul Moscovei avea caracter propagandistic. Nu au fost oferite informații suplimentare despre starea sau localizarea cetățeanului român.

Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis o declarație oficială privind condamnarea de joi. Nu se știe dacă românul are acces la asistență consulară. Cazul survine într-un context de tensiune sporită între Rusia și Ucraina și apare pe fundalul conflictului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Rusia a condamnat în ultimii ani mai mulți cetățeni străini pentru spionaj, iar aceste procese au fost adesea criticate de organizații internaționale pentru lipsa de transparență.