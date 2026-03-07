Adevărul din lege despre cazul Irinei Ponta. Ce obligații aveau misiunile diplomatice

O dispută publică a apărut după situația Irinei Ponta și declarațiile reprezentanților Ministerul Afacerilor Externe al României privind abordarea situației, dar și includerea minorei pe o listă de repatriere.

Criticile au apărut după ce purtătorul de cuvânt al instituției a afirmat că Irina Ponta nu figura pe nicio listă oficială. Numai că prevederile legale stabilesc responsabilitățile misiunilor diplomatice în cazul minorilor români aflați în străinătate fără însoțitori.

În momentul în care o persoană minoră se prezintă la un consulat, instituția ar avea obligația de a o înregistra și de a demara procedurile prevăzute de lege.

Separat de contextul legal, jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit pe pagina personală de Facebook că avionul în care trebuia să se afle și Irina Ponta a plecat din Dubai cu 14 locuri neocupate!

Purtatorul de cuvânt al MAE ori a mințit, ori nu știe legea când spune ca Irina Ponta nu era pe nicio listă. În momentul în care s-a prezentat la consulat era obligația misiunii diplomatice să o înregistreze!

Argumentele invocate se bazează pe prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială.

Conform articolului 2 din acest act normativ, este considerat copil neînsoțit cetățeanul român cu vârsta sub 18 ani care nu are capacitate deplină de exercițiu și care se află pe teritoriul unui alt stat fără a fi însoțit de părinți sau de un reprezentant legal.

Textul legal prevede că același regim juridic se aplică și copiilor care au intrat în statul respectiv împreună cu părinții sau reprezentanții legali, dar care ulterior au rămas fără supravegherea acestora.

Potrivit articolului 4 din aceeași hotărâre de guvern, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României trebuie să acționeze imediat după ce primesc informații privind existența unor copii români neînsoțiți pe teritoriul statului de reședință.

Conform textului legal, aceste instituții trebuie să solicite autorităților locale informații privind identitatea copilului și situația acestuia.

Hotărârea de guvern prevede că trebuie verificate mai multe elemente esențiale.

Printre acestea se numără existența unui pașaport sau a unui alt document de identitate, stabilirea unei date de repatriere și obținerea altor informații care pot ajuta la identificarea copilului și la protejarea acestuia.

De asemenea, misiunile diplomatice sunt obligate să facă demersuri chiar și atunci când informația privind existența minorului provine de la alte surse.

Textul actului normativ precizează că aceste semnalări pot veni din partea copilului, a familiei acestuia, a unei organizații neguvernamentale sau a autorităților locale din statul respectiv.

Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, consulul ar fi informat conducerea ministerului despre existența unui caz special care viza o minoră neînsoțită.

“Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a declarat Ministrul de Externe al României.

Situația a generat discuții în spațiul public cu privire la modul în care sunt aplicate procedurile consulare în astfel de cazuri.

Tema principală a dezbaterii este dacă minorii aflați în situații vulnerabile sunt înregistrați și gestionați conform prevederilor legislației în vigoare.

