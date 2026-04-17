Cum a acționat Ion Iliescu la Revoluție, în culise. Fostul președinte a devenit centrul operațiunii

Cum poate fi explicat succesul lui Ion Iliescu, personaj central al Revoluției din 1989, votat masiv de români un an mai târziu în funcția de președinte. În condițiile în care fostul lider de la Cotroceni fusese în structurile comuniste. E drept, în linia a doua, fără vizibilitate pentru public.

Explicații au fost date la podcastul „Evenimentul istoric”, moderat de Dan Andronic, la care invitat a fost Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării, un fost apropiat al președintelui. Emisiunea a fost difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

„Bănuiesc că a contat foarte mult, chiar când s-a dus la televiziune. Știa ce trebuie făcut. Adică omul ăsta avea idee de ce trebuie, ce nu trebuie să faci în condițiile alea de haos total care domina atunci. Și toată lumea s-a raliat în jurul lui pentru că el era sursa ideilor. Și noi am preluat, am înțeles că au fost niște chestiuni asemănătoare, nu știu, în alte țări, așa comitete de salvare națională”, a spus invitatul emisiunii.

„Pe urmă, problema cu Parlamentul, că noi am făcut CPUN, a fost un Parlament pe jumătate, pentru că n-a fost ales, a fost făcut din nominalizați. Dar, sarcina principală a CPUN-ului, și am fost membru în CPUN, a fost să dea legea electorală. El a funcționat ca organ dublu, și de stat, și electiv, și parlamentar. Și legislativ.

Deci a funcționat în dublu, pentru că nu aveam. Asta era situația. Și am dat legea respectivă pe baza cărora s-au organizat alegerile, alegerile s-au terminat și după aceea Parlamentul rezultat, o dată sau de două ori pe săptămână, funcționa ca adunare constituantă, care a redactat Constituția.

Constituția care a fost votată după aceea când? În 1991, în decembrie. Noi am avut Constituție în 91, polonezii au avut-o mult mai târziu și au avut probleme din cauza asta. Raporturile dintre președinte și armată și așa mai departe nu erau reglementate”, a mai explicat fostul ministru al Apărării.