Nicușor Dan, consultări cu Emmanuel Macron și Keir Starmer privind libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz. Poziția României

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa vineri, de la ora 15.00, la o videoconferinţă organizată prin prisma Iniţiativei Internaţionale pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, eveniment la care sunt invitaţi mai mulţi lideri internaţionali, între care preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi premierul Marii Britanii, Keir Starmer, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit invitaţiei transmise de organizatori, discuţiile vizează consolidarea cooperării internaţionale pentru asigurarea libertăţii de navigaţie într-o zonă considerată strategică pentru fluxurile energetice globale şi comerţul internaţional.

Într-o declaraţie anterioară, din 20 martie 2026, şeful statului a adus în prim-plan importanţa implicării României în acest demers, în contextul riscurilor generate de eventuale blocaje în Strâmtoarea Ormuz.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”, a arătat Nicușor Dan.

Totodată, preşedintele a explicat care e poziţia României privind conflictul din regiune şi obiectivele urmărite în plan internaţional.

„România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a adăugat președintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că România îşi exprimă disponibilitatea de a contribui la eforturile necesare pentru asigurarea libertăţii de trecere prin Strâmtoarea Ormuz şi a salutat implicarea statelor care participă la planificarea pregătitoare în acest sens.

De asemenea, șeful statului a afirmat că securitatea maritimă şi libertatea de navigaţie sunt în beneficiul tuturor statelor şi a făcut un apel la respectarea dreptului internaţional, precum şi la susţinerea principiilor fundamentale ale prosperităţii şi securităţii internaţionale.

„Îndemnăm toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, a arătat preşedintele Nicuşor Dan.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a avertizat că o eventuală blocadă impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz ar putea conduce la prăbușirea armistițiului dintre Iran și SUA, potrivit agenției Xinhua.

Oficialul iranian a catalogat o astfel de măsură drept un act provocator, subliniind că forțele armate ale Iranului sunt pregătite să reacționeze în consecință, dacă situația o va impune.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni persistente legate de respectarea încetării focului în conflictul declanșat după ofensiva americano-israeliană din 28 februarie. Potrivit sursei citate, armistițiul de două săptămâni a fost mediat inițial pentru reducerea escaladării dintre Washington și Teheran, însă evoluțiile recente ridică semne de întrebare asupra durabilității acestuia.

În același context, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a afirmat în mediul online că orice eventual acord de încetare a focului ar trebui să includă și Libanul, notează Xinhua.

Separat, Mohsen Rezaei, consilier militar de rang înalt al liderului suprem Mojtaba Khamenei, a declarat pentru agenția ISNA că Iranul este pregătit pentru un conflict de durată, în condițiile în care Statele Unite ar încerca să impună restricții asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Acesta a afirmat că Teheranul nu va accepta compromisuri în privința condițiilor sale în eventuale negocieri cu Washingtonul. Rezaei a criticat dur intențiile americane de a controla zona strategică și a susținut că Iranul nu va renunța la drepturile sale asupra acestei rute maritime esențiale pentru exporturile globale de petrol.

„Domnul (Donald) Trump vrea să devină polițistul Strâmtorii Ormuz. Chiar asta este îndeletnicirea dumneavoastră? Chiar asta este îndeletnicirea unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?”, a afirmat el la televiziunea de stat.

Fost comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), Rezaei a fost numit recent consilier militar al liderului suprem, potrivit AFP.

Oficialul iranian a mai avertizat că Teheranul ar putea viza nave americane în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin scufundarea acestora, în cazul în care Washingtonul ar încerca să își impună controlul asupra acestei rute maritime strategice.