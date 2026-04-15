Cum cred Macron și Starmer că ar putea elibera Strâmtoarea Ormuz fără SUA

Planul britanic și francez își propune să ofere companiilor de transport maritim încrederea de a utiliza strâmtoarea după încheierea luptelor, potrivit The Wall Street Journal.

Câteva țări europene elaborează un plan pentru o coaliție largă de țări care să ajute la eliberarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin trimiterea de nave de deminare și alte nave militare. Dar planul ar urma să vină abia după ce războiul se va termina și ar putea exclude SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că planul este pentru o misiune defensivă internațională care nu include părțile „beligerante”, adică SUA, Israel și Iran. Diplomații europeni familiarizați cu planul spun că navele europene nu ar fi sub comanda americană.

Scopul planului european este de a oferi companiilor de transport maritim încrederea de a utiliza strâmtoarea după încheierea luptelor, despre care oficialii spun că ar putea fi peste ceva timp.

Planul european va include probabil Germania, care până acum a fost reticentă public să ia în considerare orice implicare militară, potrivit unui înalt oficial german. Germania, care s-a confruntat cu obstacole politice și juridice importante pentru a participa la acțiuni militare de peste mări de la al Doilea Război Mondial, și-ar putea anunța angajamentul chiar de joi, potrivit oficialului.

Implicarea Berlinului înseamnă că misiunea ar putea fi mai substanțială decât se aștepta anterior. Germania are o putere de foc mai mare decât Marea Britanie și Franța și unele resurse militare cheie necesare pentru această misiune specifică.

Vinerea aceasta, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor găzdui o întâlnire online cu câteva zeci de țări pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a supraveghea Strâmtoarea Ormuz, odată ce ostilitățile se vor încheia.

Starmer va participa personal la evenimentul de la Paris, în timp ce majoritatea celorlalte țări se vor alătura prin videoconferință. SUA nu vor participa, au declarat oficiali francezi și britanici. China și India au fost invitate, dar nu este clar dacă vor participa, a declarat un oficial francez.

„Misiunea la care ne referim ar putea fi desfășurată doar după ce calmul va fi restabilit și ostilitățile vor înceta”, a declarat marți ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, adăugând că se va coordona cu țările riverane strâmtorii, inclusiv Iranul și Omanul. Aceasta sugerează că nicio misiune nu va continua fără aprobarea Iranului.

Unele diferende trebuie încă rezolvate între europeni. Diplomații francezi consideră că orice implicare a SUA în operațiune ar face-o mai puțin acceptabilă pentru regimul de la Teheran, în timp ce oficialii britanici se tem că neincluderea americanilor îl va înfuria pe președintele Trump și va limita domeniul de aplicare al operațiunii, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Dezbaterea despre excluderea americanilor este un semn al tensionării relațiilor transatlantice după un an în care Trump a impus tarife vamale exporturilor europene și a amenințat că va folosi forța militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO. Tensiunile s-au adâncit din cauza războiului din Iran, pe care majoritatea liderilor europeni îl consideră ilegal și un șoc economic nedorit.

Trump a făcut lobby timp de săptămâni pe lângă aliații europeni pentru a trimite nave de război în Golf pentru a ajuta la redeschiderea forțată a strâmtorii. Însă oficialii europeni au refuzat.

Macron, președintele Franței, a declarat că redeschiderea strâmtorii prin forță ar fi „nerealistă”, ar dura o perioadă infinită de timp și ar expune navele care trec prin ea amenințărilor costiere și rachetelor balistice. Iar mai mulți lideri au spus că o astfel de mișcare ar însemna să fie atrași într-un conflict profund nepopular în rândul alegătorilor europeni.

Trump a cerut acum Europei să ajute la eforturile actuale ale SUA de a bloca porturile iraniene. Aceasta are ca scop provocarea unor daune economice suficiente Iranului încât acesta să fie de acord să redeschidă această cale navigabilă vitală, prin care se transportă aproximativ o cincime din petrolul mondial și alte mărfuri valoroase, cum ar fi îngrășămintele.

Starmer și alții au refuzat, de asemenea, spunând că accentul pentru europeni este pus pe modul de eliberare a traficului, mai degrabă decât pe restricționarea acestuia și mai mult.

Trump i-a criticat pe europeni pentru că nu ajută mai mult, spunând că reconsideră apartenența SUA la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Trump i-a spus secretarului general al NATO, Mark Rutte, în timpul unei vizite de săptămâna trecută, că se așteaptă ca Europa să își intensifice eforturile. Rămâne de văzut dacă dorința Europei de a ajuta doar după încheierea conflictului îl va liniști pe președintele american.

Planul are trei obiective generale: în primul rând, implementarea logisticii pentru a asigura că sutele de nave blocate în prezent în strâmtoare pot pleca.

Apoi, angajarea unei operațiuni majore de deminare pentru a deschide calea unui număr mult mai mare de nave pentru a utiliza o parte mai largă a strâmtorii.

Iranul a minat părți ale căii navigabile în primele zile ale conflictului, iar îndepărtarea acestora este crucială pentru repunerea în funcțiune a navelor.

Deminarea este un domeniu al puterii militare în care Europa are mult mai multe resurse decât SUA, care și-a dezafectat în mare parte flota de dragare a minelor, în timp ce puterile europene au peste 150 de nave, potrivit analiștilor. Dar este, de asemenea, un proces lung, care consumă timp.

Scopul final este ca escortele militare regulate și supravegherea - prin fregate și distrugătoare - să ofere companiilor de transport maritim încrederea că este sigur să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Nu este clar în acest moment cât de mare va fi prezență navală necesară pentru a face acest lucru.

Chiar și după un armistițiu durabil, o prezență militară occidentală va fi crucială pentru repunerea în funcțiune a căii navigabile, spun analiștii.

„La un moment dat va fi nevoie de un sistem de escortă sau de un convoi pentru a proteja navele”, a declarat Mujtaba Rahman, șeful pentru Europa al firmei de analiză a riscurilor Eurasia Group. „Companiile de asigurări și transportatorii vor solicita probabil această protecție”, adaugă el.

Misiunea aliată va fi modelată după Operațiunea Aspides a Forțelor Navale ale Uniunii Europene, care a implicat mai multe națiuni ale UE care s-au unit în 2024 pentru a oferi escorte navale pentru transportul maritim comercial prin Marea Roșie și protecție împotriva atacurilor teroriștilor Houthi.

În timpul acestei misiuni, despre care UE a declarat că a fost de natură pur defensivă, țări precum Franța, Italia, Germania și Grecia au furnizat fregate și elicoptere prin rotație pentru a ajuta la respingerea atacurilor teroriștilor Houthi cu rachete și drone. Aliații au furnizat aproximativ trei nave simultan pentru a ajuta la escortarea mărfurilor și la supraveghere.

Aceasta a funcționat independent de un plan condus de SUA numit Operațiunea Prosperity Guardian, care a operat în Marea Roșie între 2023 și 2025 și a fost mult mai mare ca scară, implicând portavioane și mai multe distrugătoare.

Germania are limitări constituționale stricte care guvernează orice astfel de desfășurări. Pentru a se alătura unei misiuni în Strâmtoatea Ormuz, guvernul ar trebui să obțină autorizația parlamentară, ceea ce, la rândul său, necesită un mandat internațional robust.

Acesta ar putea fi un mandat în temeiul Capitolului IV adoptat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care include permisiunea de a utiliza forța nu doar în autoapărare. Alternativ, UE ar putea extinde mandatul așa-numitei misiuni EUNAVFOR Aspides în Marea Roșie.

Germania ar putea contribui cu nave, inclusiv dragoare de mine. Escadrila de dragoare de mine a țării are baza în portul Kiel, pe coasta Mării Baltice, și include aproximativ 12 nave de scufundare pentru vânătoarea de mine și deminare.

Marina germană este desfășurată în prezent în Marea Baltică și în Atlanticul de Nord pentru a descuraja Rusia. Berlinul ar trebui să fie convins că o parte din aceste active pot fi transferate în Orientul Mijlociu fără a pune în pericol această misiune.

Un alt domeniu în care Berlinul ar putea ajuta este supravegherea. Germania a avut cel puțin o aeronavă de supraveghere cu baza în Djibouti, care a participat la misiunea de la Marea Roșie.

Planul se bazează, de asemenea, în linii mari pe conceptul de „Coaliție a celor dispuși” din Ucraina, prin care mai multe țări europene se oferă să desfășoare un număr limitat de trupe militare în țară - dar numai după semnarea unui acord de pace permanent - pentru a acționa ca o forță de descurajare împotriva Rusiei și a ajuta la reconstruirea încrederii investitorilor în economia ucraineană.