Judecătoarea Andra Corina Șfabu de la Tribunalul Iași a criticat dur proiectul noii Legi a salarizării, pe care îl consideră o încercare deliberată de subminare a profesiilor care presupun studii superioare.

Într-un mesaj public, magistratul susține că viitoarea reglementare distruge ierarhia veniturilor și afectează deopotrivă judecători, procurori, medici, profesori și grefieri.

„Nu mor caii când vor câinii. Cam despre asta a ajuns să fie vorba în legea salarizării. Nu mai e vorba despre echitate, ci despre îngenunchere”, a scris judecătoarea Andra Sfabu.

Ea acuză autorii legii că au ignorat principiile de bază ale legiferării salariale și că au urmărit o redistribuire arbitrară a veniturilor:

„Această monstruoasă reglementare, încropită pe genunchi de către unii care pășesc apăsat pe ultimul lor drum politic, ignoră complet orice principiu de bază al legiferării în privința salariilor. Practic, anulează stratificarea firească a veniturilor între profesii, lovind fără discernământ în DOCTORI, MAGISTRAȚI, PROFESORI, GREFIERI și multe alte profesii care necesită studii superioare.”

Judecătoarea acuză ceea ce numește efectele pe termen lung ale proiectului, considerând amânarea aplicării efectelor ca pe o strategie de dezbinare:

„Amânarea producerii efectelor până peste câțiva ani este parsivă, menită să îi mulțumească pe cei în pragul pensiei și să le ofere o falsă speranță celor mai tineri, producând astfel dezbinare.”

Andra Șfabu face un apel ferm la solidaritate între categoriile profesionale afectate de Legea salarizării și la o reacție comună:

„POT SĂ SPER că, cel puțin de această dată, reacția TUTUROR CELOR AFECTAȚI va fi atât de furtunoasă încât nu va putea fi ignorată! Că vom face toți corp comun în fața acestei palme date oamenilor educați și răbdători (…) Că vom ieși din LETARGIA și FRICA ce ne caracterizează și vom avea ceva de zis, cu capul sus și asumare. Că nu ne vom lăsa prostiți de ampla campanie de dezbinare socio-profesională (…) și că vom avea înțelepciunea de a înțelege când trebuie să facem FRONT COMUN pentru a ne apăra drepturile și, totodată, ierarhia valorilor sociale care guvernează orice stat democratic”, a mai afirmat judecătoarea