Porumbul fiert rămâne una dintre cele mai populare delicii ale verii. Fie că ne amintește de vacanțele la mare sau de zilele petrecute la bunici, mirosul de porumb proaspăt fiert trezește mereu nostalgie. Deși pare o rețetă extrem de simplă, există câteva trucuri care pot transforma un porumb obișnuit într-un preparat suculent, dulce și extrem de fraged.

Pentru a obține un rezultat excelent, primul pas este alegerea ingredientelor. Porumbul de lapte este cel mai potrivit pentru fiert. Îl poți recunoaște ușor după cojile verzi, proaspete și după boabele pline, de o culoare galben-deschis. Dacă apeși ușor pe un bob și acesta eliberează un lichid lăptos, înseamnă că porumbul este perfect pentru gătit. Evită știuleții cu coji uscate sau boabe tari și închise la culoare, deoarece aceștia vor necesita un timp mult mai lung de preparare și pot rămâne râncezi sau ațoși.

Ai nevoie de opt sau zece știuleți de porumb proaspăt, apă suficientă pentru a-i acoperi complet, două linguri de unt și un praf de sare. Opțional, poți păstra o parte din cojile verzi pentru etapa de gătire.

Curăță porumbul de coji și de mătase, dar nu le arunca pe toate. Așază un strat de coji curate pe fundul unei oale încăpătoare. Acest mic detaliu va oferi o aromă mai intensă și va proteja știuleții în timpul fierberii. Așază porumbul peste stratul de coji și adaugă apă rece până când totul este acoperit complet.

Unul dintre cele mai importante trucuri este adăugarea untului în apă încă de la început. Grăsimea din unt va ajuta boabele să își păstreze hidratarea și să devină extrem de moi. Un alt secret esențial este evitarea sării în apa de fiert. Dacă adaugi sare în timpul fierberii, boabele se vor întări. Sarea se pune întotdeauna la final, înainte de servire.

Așază oala pe foc mediu și lasă apa să dea în clocot. Din momentul în care apa începe să fiarbă, porumbul de lapte are nevoie de doar douăzeci sau treizeci de minute pentru a fi gata. Dacă folosești un porumb mai matur, timpul se poate prelungi până la o oră. Poți verifica dacă este gata înțepând un bob cu o furculiță.

Scoate porumbul din oală cât este cald, unge-l cu puțin unt proaspăt și presară sare fină după gust. Servit imediat, porumbul fiert oferă un gust impecabil și o textură extrem de suculentă.