Curtea Supremă a respins luni cererea de urgență a administrației Trump de a aplica noile restricții impuse de Serviciul Poștal al SUA (USPS) privind buletinele de vot prin corespondență înainte de alegerile intermediare din 2026, lăsând în vigoare o blocare la nivel național a instanței inferioare, potrivit Fox News.

Într-o ordonanță scurtă, instanța a declarat că este „puțin probabil ca guvernul să aibă succes pe fond” în scopul obținerii de ajutor de urgență și nu a demonstrat că considerațiile juridice și practice justifică o suspendare.

Regulile ar impune ca buletinele de vot federale să fie trimise în plicuri care poartă un logo al corespondenței electorale, care pot fi scanate de echipamente de mare viteză și care au un cod de bare unic pentru fiecare alegător.

De asemenea, funcționarii electorali statali și locali ar fi obligați să trimită modelele plicurilor către Serviciul Poștal pentru revizuire și să încarce informațiile de bază despre alegători pe un portal online USPS.

Conform regulilor USPS, corespondența care nu respecta regulile nu ar fi acceptată și ar fi returnată funcționarilor electorali pentru a fi corectată și retrimisă.

Un judecător federal a blocat anterior USPS să implementeze regulile, inclusiv portalul online care ar putea fi utilizat pentru a urmări milioane de buletine de vot prin poștă.

Judecătorul Brett Kavanaugh a fost de acord cu decizia Curții Supreme, dar a indicat că USPS ar putea avea în cele din urmă autoritatea de a impune cerințele.

„În opinia mea, pe baza informațiilor pe care Curtea le-a primit în această etapă intermediară, există cel puțin o perspectivă rezonabilă ca regula finală să se încadreze în autoritatea legală a Serviciului Poștal”, a scris Kavanaugh.

Cu toate acestea, el a spus că încercarea de a aplica regulile în timpul alegerilor din 2026 ar fi „arbitrară și capricioasă” în temeiul Legii procedurii administrative, deoarece oficialii electorali statali și locali nu au suficient timp pentru a le implementa în mod rezonabil.

Judecătorul Samuel Alito nu a fost de acord cu decizia, la care s-a alăturat judecătorul Clarence Thomas.

„Guvernul a făcut dovezile necesare pentru o suspendare, așa că, cu respect, nu sunt de acord”, a scris Alito.

Alito a spus că USPS are autoritate largă de a reglementa colectarea, manipularea, transportul și livrarea corespondenței. De asemenea, el a susținut că guvernul ar suferi daune ireparabile, deoarece orice inversare a interdicției instanței inferioare ar veni prea târziu pentru alegerile intermediare.