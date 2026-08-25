Curtea Supremă a deschis luni o cale pentru o posibilă implementare a ordinului executiv al președintelui Donald Trump care impune reguli de siguranță pentru votul prin corespondență, deși rămâne neclar cât de multe pot fi implementate înainte de alegerile intermediare care se apropie, potrivit Associated Press.

Decizia cu privire la ordinul lui Trump de prevenire a fraudelor la vot lasă loc pentru contestații judiciare suplimentare care ar putea încetini și mai mult ordinul lui Trump, iar alte cazuri similare au fost deja depuse.

Serviciul Poștal al SUA a prezentat săptămâna trecută modul în care va implementa ordinul, dar timpul se scurge repede și nu este clar dacă se vor putea impune schimbări majore.

Carolina de Nord trimite buletine de vot pe 4 septembrie în străinătate și alegătorilor militari, iar alte state îi vor urma exemplul în doar câteva săptămâni.

Majoritatea Curții Supreme nu a decis legalitatea ordinului lui Trump, hotărând în schimb că statele care au intentat proces nu aveau dreptul legal de a-l contesta.

Deși ordinul de urgență nu este definitiv, acesta are potențialul de a crea cotestații în jurul votului, în întreaga țară, Trump punând adesea la îndoială integritatea alegerilor, iar cea mai înaltă instanță a națiunii fiind din nou posibilul arbitru al unei controverse politice.

„Soluția Curții privind această cerere nu înseamnă că orice măsură luată de Guvern pentru a implementa Ordinul va fi neapărat legală. În acest sens, timpul va spune”, a scris majoritatea.

Cei trei judecători cu înclinații de stânga de la Curtea Supremă și-au exprimat public opiniile separate, judecătorul Ketanji Brown Jackson susțoinând că regula „permite încă o dată să cadă în coșmarul kafkian pe care precedentele noastre l-au creat constant pentru anumiți reclamanți care încearcă să aducă contestații legate de alegeri”.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat, aflat în opoziție, a promis noi lupte legale viitoare, numind decizia un „eșec dureros”, dar promițând că „nu va fi cuvântul final”.

Ordinul instanței deschide calea pentru ca administrația să înceapă să ia măsuri pentru a impune reguli de siguranță la votul prin corespondență, dar ar putea duce și la alte litigii care ar putea îngheța din nou guvernul federal.