Fraudele la vot în SUA, foarte simplu de făcut. O femeie din California și-a înregistrat câinele pentru a vota

În California, fief tradițional al stângii americane și stat condus de posibilul candidat prezidențial al Partidului Democrat, Gavin Newsom, o femeie a reușit să-și înregistreze câinele pentru a vota, potrivit The New York Post. Femeia, care explică faptul că a făcut acest gest pentru a forța reformarea regulile de vot mult prea laxe, dar în loc să i se mulțumeacă pentru că a evidențiat problema, a fost hărțuită în justiție.

Pe măsură ce eforturile pentru impunerea prin lege a obligativității identificării cu un act oficial a alegătorilor, pentru a eradica frauda electorală, capătp amploare, o femeie din California, Laura Yourex a reușit să-și înregistreze câinele, un boxer pe nume Maya, pentru a vota la alegerile din 2020.

Femeia spune că a făcut acest gest pentru a dezvălui vulnerabilitățile sistemului de înregistrare a alegătorilor din stat, o slăbiciune asupra căreia criticii au avertizat de mult timp, dar despre care spun că a rămas în mare parte neabordată.

Laura Yourex a crezut că acest lucru va duce la reformă, dar s-a transformat într-un coșmar. Femeia s-a confruntat cu acuzații legate de fraudă electorală. Este un lucru pe care legislatorii, atât la nivel statal, cât și la nivel federal, lucrează pentru a-l rezolva prin solicitarea unui act de identitate al alegătorului și a unei dovezi a cetățeniei.

La Washington, Legea SAVE propusă i-ar obliga pe americani să își dovedească cetățenia în persoană pentru a se înregistra și a prezenta actul de identitate chiar și pentru buletinele de vot prin corespondență. Între timp, în California, o inițiativă de vot susținută de Republicani care vizează alegerile de mijloc de mandat (midterms) din 2026 ar solicita un act de identitate cu fotografie pentru votul în persoană și o verificare mai strictă a buletinelor de vot prin corespondență.

„Dacă cineva s-ar fi uitat la asta, dacă cineva ar fi făcut ceva în privința asta... dar nimănui nu-i pasă”, a declarat Yourex, explicând că a contactat imediat oficialii electorali când animalul ei de companie a primit un buletin de vot prin corespondență.

Femeia din Orange County a spus că a fost alarmată inițial după ce șase cărți de înregistrare a alegătorilor au apărut la domiciliul ei - în ciuda faptului că acolo locuiau doar doi alegători eligibili.

„Cred că asta mi-a declanșat ideea cu adevărat, avem două persoane care locuiesc în această casă - eu și soțul meu - și avem șase cărți de vot pentru a ne înregistra”, a spus ea. „Mi-am zis: ei bine, asta e ridicol.”

Așa că Yourex a decis să „testeze” sistemul și să vadă dacă își poate înregistra câinele și să primească un buletin de vot.

„Dacă te uiți la formularul pe care l-am trimis, este literalmente un nume inventat, o zi de naștere inventată, niciun număr de asigurări sociale”, a spus ea. „Singurul lucru real de pe el era adresa mea”, adaugă Laura Yourex.

Câteva săptămâni mai târziu, câțeaua Maya a primit un buletin de vot prin corespondență.

Laura Yourex a declarat că a contactat imediat Oficiul de Evaluare al Comitatului Orange pentru a raporta ce s-a întâmplat, dar spune că nimeni nu i-a răspuns.

Ea a spus că a încercat în repetate rânduri să avertizeze oficialii între 2020 și 2025, contactându-l chiar pe fostul procuror al orașului Huntington Beach, Michael Gates, prin intermediul unui prieten.

„I-am dat fotografia mea cu Maya și buletinul ei de vot, mi-am dat numărul de telefon și nu am mai auzit niciodată de nimeni”, a explicat Laura Yourex.

„Nu este ceva la care am renunțat pur și simplu, am continuat să încerc să conving pe cineva să-i acorde atenție. Nu este ca și cum l-ar fi descoperit în sfârșit, ci am continuat să insist până când cineva a acordat atenție.”

Când anchetatorii au contactat-o ​​în sfârșit în august 2025, ea a crezut că se iau în sfârșit măsuri.

„Îmi amintesc primele cuvinte pe care le-am rostit când a spus: «Bună, investigăm înregistrarea câinelui dumneavoastră pentru a vota». La propriu, primele cuvinte pe care le-am rostit au fost: «Slavă Domnului, în sfârșit, cineva investighează asta»”, a spus Laura Yourex.

În schimb, procurorii au formulat cinci capete de acuzare, inclusiv o infracțiune de procurare sau oferire a unui document fals sau falsificat spre depunere, două infracțiuni de exprimare a votului fără drept de vot și o infracțiune de înregistrare a unei persoane inexistente pentru a vota. Ulterior au renunțat la unele.

Reprezentanții comitatului Orange au declarat că Maya nu a fost doar înregistrată pentru a vota, ci și pentru a exprima votul la alegerile guvernamentale din 2021 și la alegerile primare din 2022.

Pe 10 aprilie, patru dintre acuzațiile de infracțiuni au fost respinse, în timp ce restul acuzației de înregistrare a unei persoane inexistente a fost redus la o contravenție.

„Chiar nu simt că cineva a vrut să facă ceva în privința asta, dar din cauza modului în care am procedat pentru a le aduce la cunoștință acest lucru, nu cred că au avut de ales”, a spus Laura Yourex.

Sentința ei este programată pentru luna octombrie.

Cazul se află acum în centrul unei bătălii politice mai ample privind securitatea alegerilor în California.

Conform legislației actuale a statului, alegătorii nu sunt obligați să prezinte un act de identitate atunci când votează. Identificarea este de obicei furnizată în etapa de înregistrare, în timp ce buletinele de vot prin corespondență se bazează pe verificarea semnăturii, mai degrabă decât pe un act de identitate cu fotografie.

Organizatorii din spatele inițiativei de identificare a alegătorilor la nivel de stat, susținută de Republicani, spun că au strâns peste 1,3 milioane de semnături pentru a califica măsura pentru buletinul de vot din 2026.

„Există o fraudă, știți, poate fi mică, dar nu este nevoie de multe voturi pentru a schimba rezultatul unor alegeri”, a declarat reprezentantul comitatului Riverside, Ken Calvert, pentru The New York Post.

„Aceasta nu este o idee radicală, americanii folosesc un act de identitate în fiecare zi a vieții lor. Este ceva pur și simplu de bun simț.”

Deși experții electorali sunt în general de acord că frauda electorală în SUA este rară, problema a devenit un punct de reper pentru administrația Trump.

Influencerul Nick Shirley a atras atenția asupra fraudei electorale din California prin videoclipuri virale care susțin că înregistrările sunt legate de orice fel de adresă, de la magazine UPS la clădiri goale.

Laura Yourex, care susține cerințele de identificare a alegătorilor, a spus că încă mai crede în sistem - dar consideră că acesta are nevoie de o revizuire.

„Sistemul în sine, cred, este un sistem bun, dar cred că are nevoie doar de reglementări mai stricte”, a spus ea, adăugând că „se pare că acești oficiali privesc în altă parte”.

„Nu poți opri ceea ce nu cauți, nu-i așa?”, a întrebat ea.

La rândul ei, Laura Yourex spune că a încetat să mai încerce să impună schimbarea.

„Nu pot schimba asta, așa că nu mă voi gândi la asta”, a spus ea. „Nu petrec mult timp încercând să mă gândesc la lucruri pe care nu le înțeleg.”