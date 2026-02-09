Imigranții ilegali din SUA nu vor mai putea vota, dacă legea în acest sens trece de Camera Reprezentanților

Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii urmează să organizeze un vot important privind proiectul de lege cunoscut sub numele SAVE Act sau Legea privind eligibilitatea alegătorilor americani, care propune cerințe noi privind actele de identitate pentru alegători în alegerile federale.

Proiectul de lege a fost introdus de congresmanul republican Chip Roy (R-Texas) și prevede modificarea legislației existente privind înregistrarea alegătorilor, atât prin impunerea prezentării documentelor care dovedesc cetățenia americană, cât și prin cerința unui act de identitate photo ID pentru a vota.

Potrivit textului oficial al proiectului de lege, dacă va fi adoptat, acesta ar modifica Legea Națională a Înregistrării Alegătorilor din 1993 astfel încât persoanele care doresc să se înregistreze pentru a vota în alegeri federale trebuie să prezinte „documentary proof of United States citizenship“, adică o dovadă a cetățeniei americane.

Acceptarea cerințelor ar include pașaportul american, un act de identitate cu fotografie emis de guvern ce indică cetățenia sau alte documente similare, potrivit proiectului.

De asemenea, sub versiunea recentă a SAVE Act, persoanele care se înregistrează pentru vot sau votează ar trebui să prezinte un act de identitate cu fotografie (photo ID) înainte de a putea primi buletinul de vot.

Textul proiectului mai prevede și mecanisme prin care autoritățile electorale pot elimina din listele de vot persoane care nu pot demonstra cetățenia la momentul înregistrării.

Într-un segment recent, reprezentantul republican Pat Fallon din Texas a discutat despre importanța acestui proiect de lege înaintea votului în Camera Reprezentanților, subliniind necesitatea unor reguli mai stricte privind identificarea alegătorilor.

Fallon a abordat aceste aspecte într-o emisiune media înainte de votul programat.

Proiectul a generat reacții puternice și în rândul altor membri ai Congresului, atât republicani, cât și democrați.

Liderii republicani sprijină legislația, argumentând că astfel vor fi protejate integritatea și legalitatea votului, iar oficialii democrați critică propunerea, apreciind că ar putea crea obstacole pentru unii alegători eligibili.

SAVE Act nu este o inițiativă complet nouă în Capitoliu; versiuni anterioare ale acestui proiect de lege sau altele similare au fost propuse în trecut. De exemplu, versiunea originală a SAVE Act a trecut de Camera Reprezentanților în aprilie 2025, dar a întâmpinat obstacole în Senat.

Analize recente sugerează că scopul declarat al proiectului este de a preveni votul neeligibil în alegerile federale și de a impune standarde uniforme de verificare a cetățeniei la nivel național, deși aplicarea acestor reguli ar modifica considerabil procesul de vot în multe state.

Casa Reprezentanților se pregătește să pună proiectul pe ordinea de zi pentru un vot în această săptămână.

După votul din Camera inferioară, dacă proiectul trece, va fi trimis Senatului pentru dezbatere. În funcție de rezultatul din Senat, legislația ar putea fi adoptată sau blocată.