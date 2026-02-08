Nicuşor Dan, clarificări despre invitația lansată de Donald Trump: Decizia va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani

Preşedintele Nicuşor Dan a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată să aibă loc la Washington pe 19 februarie. Șeful statului a anunțat că decizia privind participarea va fi luată după discuţii cu partenerii americani referitoare la formatul întâlnirii, în special pentru statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei organizaţiei.

„Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

El a menţionat că, de la primirea invitaţiei, luna trecută, România a demarat consultări cu Statele Unite pentru a stabili în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie compatibile cu obligaţiile internaţionale ale României.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei”, a adăugat oficialul român.

Potrivit Axios şi CNN, Administraţia Trump pregăteşte reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit recent de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Evenimentul urmăreşte, printre altele, şi strângerea de fonduri, deşi detaliile sunt încă în curs de finalizare.

Întâlnirea va fi prima după ceremonia de semnare a acordului privind Consiliul pentru Pace, desfăşurată luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos, la care au aderat aproximativ 24 de ţări.

În paralel, premierul ungar Viktor Orban a anunţat că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală.