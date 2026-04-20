Ce are de gând Nicușor Dan să facă în caz că Ilie Bolojan este demis? „E unul dintre multele scenarii”

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că nu are o altă propunere pentru funcția de premier, în cazul în care Ilie Bolojan nu va mai conduce Guvernul după moțiunea de cenzură depusă de PSD. „Ăsta este unul din multele scenarii, dar nu construiesc pe scenariul acesta”, a spus acesta, la Curtea de Apel Bucureşti.

Prezent luni la Curtea de Apel București, unde a fost audiat într-un proces civil legat de un proiect imobiliar, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă are în vedere un nume pentru funcția de premier, în cazul în care Bolojan va fi demis. „Nu. Ăsta este unul din multele scenarii, dar nu construiesc pe scenariul acesta”, a explicat Nicușor Dan.

De asemenea, jurnaliștii l-au întrebat pe președinte dacă relația cu Bolojan s-a schimbat față de momentul numirii acestuia în funcția de prim-ministru.

Mai mult, jurnaliștii l-au întrebat despre consecințele votului organizat de PSD și despre intenția partidului de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Eu aveam informaţia de ieri (moţiunea PSD - n.r.), nu o aveam pe cea de azi. Haideţi să trecem de seara de azi şi, în funcţie de faptele zilei de azi, vom acţiona mâine. (...) Noi avem nişte partide, care, cu toate defectele lor, şi-au asumat o direcţie pro-occidentală şi, inclusiv în cele zece luni de când s-a format Guvernul, fiecare dintre ele şi-a asumat un cost electoral. Şi pentru asta trebuie, eu, cel puţin, le felicit, le mulţumesc”, a explicat acesta.

Nicușor Dan a continuat și a adăugat că problema este dacă acestea pot continua să guverneze împreună. „Dacă ne uităm la declaraţiile publice de azi, pare că nu. Dar eu îmi păstrez speranţa că o să reuşim să ducem ţara... (...) În momentul în care conflictul va exista juridic, efectiv, prin fapte, evident prin consultări încercăm să găsim o formulă, dar parte din răspuns este la mine, destul de mică în momentul ăsta, mare parte este la partide”, a explicat acesta

PSD a început, de la ora 17:00, consultarea la care participă peste 5.000 de membri, invitați să răspundă la întrebarea:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.