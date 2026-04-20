Vot decisiv în PSD privind viitorul premierului Ilie Bolojan și al coaliției de guvernare

Partidul Social Democrat organizează luni, la Palatul Parlamentului, o consultare internă decisivă privind menținerea sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Evenimentul, denumit „Momentul Adevărului”, începe la ora 17:00 și reunește aproximativ 5.000 de membri din organizațiile județene și din Consiliul Politic Național.

În prima parte a zilei, Biroul Politic Național se reunește online pentru a stabili forma finală a întrebării supuse votului. Conducerea partidului a indicat că aceasta a fost deja conturată în urma a opt întâlniri regionale organizate în ultimele săptămâni.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a explicat că varianta preferată este o singură întrebare, axată exclusiv pe susținerea premierului. „Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan”, a declarat acesta.

Nemulțumirile social-democraților vizează în principal măsurile de austeritate și modul în care funcționează dialogul în cadrul coaliției. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că situația actuală a Guvernului este critică.

„În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile - CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea de asta, dar asta înseamnă - că tot spunea de cămări - asta, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta. (...) Dar revenind, în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este incoerent. Fie că eşti social-democrat, userist, liberal, ungur sau făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul coaliţiei din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la priorităţile românilor”, a declarat liderul PSD.

Acesta a mai spus că actuala situație necesită o clarificare rapidă pentru a evita prelungirea unei crize politice.

Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu va susține un guvern minoritar și nici nu va forma o majoritate cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„Lucrurile pot fi extrem de repede clarificate şi să depăşim această perioadă. Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susţine un guvern minoritar. Partidul Social Democrat, de asemenea, nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziţie, ori va face parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Nu există alte variante”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a mai spus că, după votul intern, este posibil ca președintele Nicuşor Dan să convoace partidele parlamentare la consultări.

În eventualitatea continuării actualului protocol de guvernare, PSD consideră că Partidul Național Liberal ar trebui să propună un alt prim-ministru. În paralel, reuniunea de luni include și prezentarea rapoartelor de activitate ale miniștrilor social-democrați.

Sorin Grindeanu a spus că evaluarea guvernării a fost planificată încă din decembrie 2025, după aprobarea bugetului de stat.

„La începutul lunii decembrie 2025 noi am hotărât că vom face o evaluare a guvernării şi că această evaluare o facem după ce se va aproba bugetul de stat. Odată cu aprobarea bugetului am intrat în această perioadă de evaluare. Evaluarea aceasta înseamnă şi autoevaluare. Autoevaluarea PSD se referă la ministerele pe care le gestionează, la lucrurile pe care le-e făcut, bune şi rele şi este normal să începi cu autoevaluarea. Asta vom face luni toţi miniştri. Luni vor prezenta un raport de activitate în cadrul guvernării, apoi vom face evaluarea pe de-a întregul”, a declarat acesta.

Potrivit unor surse din partid, PSD ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru premier. În acest scenariu, Ilie Bolojan ar avea la dispoziție câteva zile pentru a-și prezenta demisia.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, miniștrii PSD ar urma să părăsească Executivul. Guvernul ar intra atunci într-o perioadă de interimat de până la 45 de zile, interval în care ar putea fi inițiată o moțiune de cenzură.

Pe fondul criticilor privind stabilitatea politică, liderul PSD a susținut că aceasta trebuie să fie însoțită de rezultate economice.

„Stabilitatea este bună într-o coaliţie de guvernare, atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă eşti responsabil încerci să îndrepţi acele lucruri. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Şi lucrurile nu merg bine”, a mai declarat Sorin Grindeanu.