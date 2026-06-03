O echipă formată din vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio ar avea șanse foarte mari de succes la alegerile prezidențiale din 2028, a declarat președintele american Donald Trump.

Donald Trump a comentat perspectivele electorale ale Partidului Republican după finalul actualului său mandat și a vorbit despre doi dintre cei mai importanți colaboratori ai administrației sale. Președintele american a apreciat că un tandem format din vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio ar fi extrem de competitiv într-o cursă pentru Casa Albă.

„Aş crede că un tandem JD şi Marco ar fi foarte greu de învins”, a spus Donald Trump.

Liderul american a explicat că relația dintre cei doi reprezintă unul dintre argumentele care îl fac să privească favorabil o astfel de formulă politică.

„Este ceva interesant, un lucru uman, o ecuaţie umană. Aşadar, îi urmăresc împreună, se înţeleg minunat”, a adăugat el.

Trump nu a indicat însă care dintre cei doi ar trebui să fie candidatul la funcția de președinte și care ar urma să ocupe poziția de vicepreședinte.

Atât JD Vance, cât și Marco Rubio sunt considerați în prezent printre principalii potențiali candidați pentru obținerea nominalizării Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Comentariile lui Donald Trump se înscriu într-o serie mai amplă de declarații în care acesta abordează tema succesiunii sale politice după încheierea celui de-al doilea mandat la Casa Albă.

Constituția Statelor Unite nu îi permite să candideze pentru un nou mandat prezidențial după finalizarea actualei perioade la conducerea țării.

Deși sunt frecvent menționați în analiza politică americană drept potențiali candidați pentru scrutinul din 2028, JD Vance și Marco Rubio au evitat până acum să își exprime public ambițiile electorale.

În schimb, ambii au avut un rol important în apărarea politicilor promovate de administrația Trump.

Vicepreședintele și secretarul de stat au răspuns în repetate rânduri criticilor formulate la adresa Casei Albe, inclusiv celor legate de conflictul cu Iranul, care a generat dezbateri și controverse în politica americană.

Declarațiile lui Donald Trump reprezintă una dintre cele mai clare referiri de până acum la o posibilă formulă electorală republicană pentru alegerile prezidențiale programate în 2028.