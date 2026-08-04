Partidul Național Liberal și președintele formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, trag un semnal de alarmă privind modificările recent adoptate în Senat la Legea decarbonizării. Potrivit liberalilor, amendamentul susținut de PSD modifică o reformă deja aprobată și plătită de executivul european.

Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se aduc modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. Amendamentul inițiat de PSD stabilește că oprirea definitivă a unităților de producție a energiei pe bază de cărbune poate avea loc doar după ce devin operaționale noi capacități energetice de înlocuire.

Cu toate acestea, conducerea PNL consideră că inițiativa nu oferă o soluție reală pentru sistemul energetic național, ci creează un risc financiar masiv.

„Senatul a adoptat legea privind decarbonizarea, cu amendamentele susţinute de PSD. Acestea nu rezolvă problema menţinerii centralelor pe cărbune, dar intervin asupra unui jalon PNRR deja îndeplinit, validat şi plătit de Comisia Europeană. Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a explicat că anumite capacităţi energetice nu pot fi închise în această toamnă, deoarece România nu are încă surse care să le înlocuiască”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Situația din teren rămâne complicată, iar exemplul oferit de reprezentanții PNL este cel al municipiului Craiova. Centrala termică din oraș trebuie menținută în funcțiune pentru a asigura furnizarea căldurii populației pe timpul iernii, ca urmare a lipsei investițiilor necesare în ultimii cinci ani.

Cu toate acestea, liberalii susțin că calea aleasă de social-democrați este una greșită și că problemele sistemului energetic trebuiau adresate prin dialog direct la Bruxelles, nu prin schimbarea legislației de bază.

„Această situaţie putea fi gestionată prin negocieri cu Comisia Europeană, cu asumarea unor eventuale penalităţi pentru întârzierea închiderii capacităţilor. Amendamentul PSD nu rezolvă însă această problemă. Dimpotrivă, modifică legislaţia care a stat la baza închiderii Jalonului 114 şi pentru care România a primit deja bani prin Cererea de plată nr. 2”, avertizează liberalii.

O poziție fermă a avut-o și șeful executivului interimar, Ilie Bolojan, care a subliniat inutilitatea și periculozitatea votului din Senat:

„Nu rezolvăm nimic votând un astfel de amendament. Riscăm să avem alte penalităţi suplimentare, ca urmare a intervenţiei pe un jalon care este închis”.

Avertismentul PNL indică posibile consecințe extrem de grave pentru economie și pentru investițiile publice din România. Printre principalele pericole enumerate de liberali se numără:

Blocarea plăților aferente cererilor numărul 5 și 6 din cadrul PNRR;

Penalități financiare ce pot ajunge până la suma de 770,8 milioane de euro;

Punerea în pericol a proiectelor de finanțare pentru spitale, școli și infrastructura rutieră;

Deteriorarea credibilității internaționale a țării și scăderea calificativelor acordate de agențiile de rating.

În încheiere, liberalii insistă pe distincția dintre o derogare temporară obținută la nivel european și schimbarea legii de aplicare a PNRR.

„Este o diferenţă esenţială între negocierea menţinerii temporare a unor capacităţi energetice şi anularea, printr-o modificare legislativă, a unei reforme deja validate şi plătite. PSD a votat un amendament care nu ţine deschisă nicio centrală, dar poate închide accesul României la miliarde de euro din PNRR”, a mai transmis PNL.