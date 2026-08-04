Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat la o întrevedere de înalt nivel la Pentagon cu reprezentanții Departamentului Apărării al Statelor Unite. Tema principală a discuțiilor a vizat coordonarea strategică în cadrul Alianței Nord-Atlantice și posibila reconfigurare a prezenței militare americane pe teritoriul României.

Delegația română a fost primită de Elbridge Colby, subsecretarul Departamentului Apărării al SUA. În cadrul acestei întâlniri, reprezentanții americani au prezentat în avanpremieră documentul strategic Europe Posture Review, discuțiile axându-se pe consolidarea apărării și pe angajamentele de securitate din regiunea Mării Negre.

Conform datelor furnizate de Monitorul Apărării și Securității, pe agenda întrevederii s-a aflat intenția Washingtonului de a diminua în perioada următoare numărul de soldați americani dislocați în România. De asemenea, pe lista subiectelor abordate s-au numărat proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni de la Doicești și dezvoltarea Coridorului Vertical.

„Pe 29 iulie, l-am găzduit la Pentagon pe consilierul român pentru securitate națională, Marius Lazurca. Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră față de Revizuirea Posturii Europei. De asemenea, am recunoscut abordarea proactivă a României în ceea ce privește transferul responsabilității. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate de luptă reală în cadrul NATO 3.0”, a scris Elbridge Colby pe rețeaua X.

Demersul SUA vine în contextul în care oficialii americani au accentuat necesitatea unei reforme structurale la nivelul NATO, solicitând statelor europene să accelereze transformarea bugetelor de apărare în capacități militare operaționale.

În prezent, pe teritoriul României mai sunt staționați aproximativ 1.000 de militari americani, cea mai mare parte a acestora fiind dislocați la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Aceasta după ce, la finalul anului trecut, țara noastră s-a numărat printre primele din care SUA au retras aproximativ 1.000 de soldați, situație despre care ministrul apărării de la acel moment, Ionuț Moșteanu, a precizat că a aflat din presă.

Subsecretarul de stat Elbridge Colby a precizat că au fost derulate consultări similare și cu reprezentanți din Germania, Marea Britanie și Italia. Obiectivul acestor discuții a fost stimularea și sprijinirea aliaților europeni pentru a-și asuma responsabilitatea principală privind apărarea convențională a Europei, în cadrul conceptului numit NATO 3.0.

Inițierea procesului de Revizuire a Posturii Europei de către Statele Unite are loc după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat în cadrul summitului ministerial NATO din iunie, desfășurat la Bruxelles, că Washingtonul va proceda la o reevaluare completă a prezenței sale militare pe continentul european.