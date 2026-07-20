Start-up-urile din apărare primesc tot mai mulți bani de la Pentagon

Decidenții de la Pentagon a început să cumpere arme de la start-up-uri tehnologice și folosește un buget în creștere pentru a evita alegerea între firmele noi din domeniul tehnologiei de apărare și contractorii de modă veche, potrivit WSJ.

De când a preluat funcția de conducere la Pentagon, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a rescris regulile și a răsturnat tradițiile care au ghidat timp de decenii modul în care armata americană achiziționează arme.

La mai bine de un an de la începerea mandatului său, el își respectă promisiunea de a investi bani în startup-uri de înaltă tehnologie din domeniul apărării - în timp ce alocă sume din ce în ce mai mari de bani pe furnizorii tradiționali pe care i-a denigrat public ca fiind lenți și umflați.

Capitaliștii de risc și fondatorii de startup-uri au fost încântați de ceea ce speră că este o adevărată reformă a apărării, care oferă putere - și miliarde de dolari - startup-urilor din domeniul tehnologiei apărării care au fost excluse din cercul interior al achizițiilor de arme.

Exuberanța investitorilor în acest sector a dus la creșterea evaluărilor. Anduril, unul dintre startup-urile din domeniul apărării cu cea mai rapidă creștere, și-a dublat evaluarea de la 30,5 miliarde de dolari acum un an la 61 de miliarde de dolari în mai.

Însă mulți sunt îngrijorați că, în contextul creșterii controlului asupra cheltuielilor lui Hegseth și al dezaprobării războiului din Iran, Congresul se pregătește să încetinească utilizarea furtunului de pompieri la o scădere relativă, pe fondul unei analize tot mai atente a cheltuielilor lui Hegseth și al dezaprobării războiului din Iran, o mișcare care ar putea perfora bula din jurul tehnologiei de apărare.

Cheltuielile contractuale ale Pentagonului pentru cele mai valoroase 15 startup-uri din domeniul tehnologiei de apărare din ultimul an fiscal s-au triplat față de 2022. Cu toate acestea, acestea au reprezentat mai puțin de 1% din totalul de dolari pentru toți contractorii din domeniul apărării, o rată care s-a menținut constantă de ani de zile, potrivit unei analize de date din Raportul Național privind Inovația în Securitate al Fundației și Institutului Prezidențial Ronald Reagan.

Pentru multe startup-uri, chiar și resturile din bugetul de un trilion de dolari al departamentului ar însemna succes.

„Avem o șansă să perturbă acest lucru”, a declarat Philong Duong, director executiv al startup-ului NODA AI, care are un contract militar de vânzare de software pentru arme autonome.

Aproximativ 10.000 de noi companii de apărare au intrat pe piață în ultimii doi ani, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Așa-numitele companii netradiționale, care includ startup-uri susținute de capital de risc, precum și întreprinderi mici și companii de tehnologie comercială, au primit peste 122 de miliarde de dolari în anul fiscal precedent, dublu față de suma din urmă cu un deceniu. Dar, în aceeași perioadă, Pentagonul și-a dublat, de asemenea, cheltuielile pentru companiile tradiționale de top, așa cum sunt cunoscuți mega-antreprenorii de apărare, la 372 de miliarde de dolari, arată analiza CSIS.

Cheltuielile militare americane au crescut în ultimii ani pe fondul îngrijorării cu privire la un potențial conflict cu China din cauza Taiwanului și a fragilității lanțurilor de aprovizionare externe expuse de pandemia de Covid. Eficacitatea pe câmpul de luptă din Ucraina a dronelor alimentate de software și inteligență artificială a contribuit mai recent la declanșarea unei cheltuieli uriașe din partea unei armate americane care se bazează încă în mare măsură pe armele războaielor de ieri.

„Războiul evoluează mai rapid decât sistemul nostru de achiziții”, a declarat Paige Craig, investitor în tehnologie de apărare la Outlander VC. El numește momentul care începe „era PC a războiului”, ceea ce înseamnă că „este accesibil și toată lumea va avea acces destul de egal la mijloacele fundamentale de război”.

Reformarea birocrației de achiziții a Pentagonului este un efort herculean care a fost încercat de nenumărate ori, fără prea mult succes, din 1960. Războiul cu Iranul demonstrează provocarea persistentă. SUA a introdus puține sisteme de arme care au o vechime mai mică de 15 ani. Noile sisteme includ drone de atac reproiectate pornind de la drona iraniană Shahed și drone de la startup-ul Saronic. Majoritatea celorlalte sunt vechi de zeci de ani și scumpe - opusul a ceea ce Hegseth a spus că își dorește - iar arsenalul mai mic și mai ieftin al Iranului a negat victoria totală a armatei americane.

Multe dintre reformele lui Hegseth sunt noi și trebuie filtrate printr-o agenție care angajează milioane de oameni. Printre cele mai mari schimbări ale sale: eliminarea unui proces de cerințe pentru achizițiile de arme care era lent și greoi; suspendând cerințele costisitoare și riguroase de securitate cibernetică și acordând ofițerilor de rang inferior mai multă putere pentru a cumpăra armele dorite. De asemenea, a promovat programe destinate startup-urilor și a accelerat și a adăugat flexibilitate contractării.

„Am purtat un război al uzurii împotriva birocrației Pentagonului pentru a deschide calea și a ne asigura că atât concurența, viteza, inovația, cât și opțiunile comerciale au un loc la masă”, a declarat Hegseth pentru The Wall Street Journal.

Michael Brown, investitor în capital de risc și unul dintre primii lideri ai filialei Pentagonului din Silicon Valley, Unitatea de Inovație în Apărare, acordă departamentului o notă „incompletă” pentru eforturile sale de transformare. El a spus că adevăratul test constă acum în Congres pentru a adopta bugete care vor aduce beneficii startup-urilor, cum ar fi solicitarea departamentului de 54,6 miliarde de dolari pentru o unitate de război autonomă, care ar fi alocată în mare parte companiilor care construiesc drone și arme cu inteligență artificială.

Investițiile de capital de risc în startup-uri din domeniul apărării și aerospațial au ajuns la 16,8 miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an, depășind orice investiție anterioară pe întregul an, potrivit PitchBook. Unii investitori anunță o bulă, indicând evaluări în creștere. „Sunt foarte inconfortabil. Nu mă bucur deloc de acest moment”, a declarat recent Trae Stephens, cofondator al producătorului de arme Anduril Industries și partener la Founders Fund, în cadrul podcastului „Uncapped”. El a adăugat: „Prețurile nu sunt legate de realitate”.

Avalanșa de capital de risc a susținut peste 400 de companii de drone în SUA. „În cinci ani, veți avea 10 sau 15, și asta e în regulă. Aceasta este o consolidare națională”, a declarat William Treseder, cofondator al unui startup, Arkenstone, care ajută companiile de apărare să vândă către guvern.

O analiză realizată de Howe Wang de la Frontier Optic, o firmă de informații de piață, a urmărit o cohortă de 568 de startup-uri, un grup menit să reflecte universul companiilor de apărare independente, comerciale, susținute de capital de risc, care au contracte.

Grupul a primit 4 miliarde de dolari în cheltuieli contractuale cu Pentagonul anul fiscal trecut, în creștere față de 1 miliard de dolari în 2022, a arătat analiza. Aceasta reprezintă o sumă dintr-un total de aproximativ 506 miliarde de dolari pentru toate cheltuielile contractuale de apărare.

„Cheltuielile pentru acest grup au crescut foarte rapid, dar companiile tradiționale încă captează majoritatea fondurilor suplimentare, iar creșterea în cadrul noii cohorte este din ce în ce mai concentrată în rândul câtorva mari câștigători”, a spus Wang.

Conform analizei lui Wang, Anduril și Saronic au reprezentat aproximativ un sfert din totalul cheltuielilor contractuale ale Pentagonului pentru cohorta de startup-uri anul trecut. Fenomenul în care câteva companii de tehnologie apărării cu resurse mari au obținut contracte mai mari a determinat procese și proteste din partea altor startup-uri care acuză armata că favorizează, conform documentelor consultate de Journal.

„Cheltuielile pentru acest grup au crescut foarte rapid, dar companiile tradiționale încă captează majoritatea fondurilor suplimentare, iar creșterea în cadrul noii cohorte este din ce în ce mai concentrată în rândul câtorva mari câștigători”, a spus Wang.

Conform analizei lui Wang, Anduril și Saronic au reprezentat aproximativ un sfert din totalul cheltuielilor contractuale ale Pentagonului pentru cohorta de startup-uri anul trecut. Fenomenul în care câteva companii de tehnologie apărării cu resurse mari au obținut contract mai mari a determinat proces și proteste din partea altor startup-uri care acuză armata că favorizează, conform documentelor consultate de Journal.