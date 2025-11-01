Schimbări majore la Pentagon. Ce le-a cerut Hegseth subordonaților

Departamentul Apărării al Statelor Unite (Pentagonul) a emis o nouă politică prin care le cere managerilor să acționeze „cu viteză și convingere” în privința angajaților considerați neperformanți, potrivit unui memorandum semnat la 30 septembrie de Anthony Tata, subsecretar al Apărării pentru politici de personal.

Documentul a fost emis cu o zi înainte ca guvernul federal să intre în blocaj bugetar.

„Supervizorii și profesioniștii din resurse umane sunt îndrumați să acționeze cu viteză și convingere pentru a facilita separarea de serviciul federal a angajaților care nu performează corespunzător”, se precizează în memorandum.

În același timp, acesta avertizează că managerii „vor fi trași la răspundere” dacă nu intervin în cazurile de performanță slabă.

Noile linii directoare, devenite publice marți, au stârnit îngrijorări în rândul personalului civil al Pentagonului, unii angajați exprimând temeri că procedura ar putea fi utilizată pentru îndepărtarea celor care nu sunt de acord cu politicile administrației Trump, potrivit The Hill.

Blocajul guvernamental a afectat aproape jumătate dintre angajații civili ai Departamentului Apărării — aproximativ 334.900 de persoane — care au fost trimiși în concediu fără plată, conform planului de contingență publicat anterior de instituție.

Dintre cei rămași în activitate, circa 24% sunt remunerați prin alte surse decât bugetul anual de credite aflat în impas în Congres, iar alți 30% fac parte din categoria „exceptată”, având atribuții esențiale precum asistență medicală, intervenții de urgență sau protejarea vieții omenești.

Atât angajații aflați în concediu forțat, cât și cei exceptați de la suspendare nu primesc salariu în perioada blocajului, însă legea federală le garantează plata retroactivă după redeschiderea guvernului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat recent importanța unei restructurări rapide a personalului, afirmând în fața sutelor de generali și amirali la baza Marine Corps Quantico din Virginia:

„Cu cât avem mai repede oamenii potriviți, cu atât putem promova mai rapid politicile potrivite. Personalul este politică.”

Anterior, Hegseth ordonase o reducere de aproximativ 8% a forței de muncă a Pentagonului — echivalentul a circa 60.000 de posturi — prin plecări voluntare și neocuparea posturilor vacante.

Memorandumul semnat de Anthony Tata le permite acum șefilor de birouri să folosească „Factorii Douglas”, un set de criterii federale utilizate pentru evaluarea performanței, în scopul justificării concedierilor rapide.

„Această abordare oferă supervizorilor posibilitatea de a acționa decisiv atunci când performanța subminează obiectivele Departamentului Apărării, consolidând o cultură a excelenței”, se precizează în document.

Potrivit noilor reguli, angajații vizați de concediere au la dispoziție doar șapte zile pentru a contesta o evaluare negativă, termen considerabil mai scurt față de procedurile anterioare.