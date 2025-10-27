Președintele Trump confirmă donația de 130 de milioane de dolari pentru forțele armate

Un donator anonim a oferit Pentagonului suma de 130 de milioane de dolari (aproximativ 100 de milioane de lire sterline) pentru a sprijini plata militarilor americani în contextul shutdown-ului guvernamental, care durează de peste trei săptămâni.

Oficialii Departamentului Apărării au confirmat primirea sumei, iar președintele Donald Trump a declarat că donația va acoperi lipsurile în plata celor 1,32 milioane de membri ai forțelor armate, însă identitatea donatorului nu a fost dezvăluită inițial.

Președintele Trump a oferit câteva indicii, afirmând sâmbătă că donatorul este „un mare susținător al meu” și cetățean american.

Guvernul federal se află acum în cea de-a 26-a zi de închidere, ceea ce o poate transforma într-una dintre cele mai lungi din istoria SUA.

În săptămâna precedentă, administrația Trump a reușit să plătească militarii prin redistribuirea a 8 miliarde de dolari din fonduri pentru cercetare militară, dar viitorul plăților rămâne incert.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică pentru emisiunea Face the Nation de la CBS că SUA ar putea plăti militarii „începând cu luna noiembrie”.

Totuși, el a avertizat:

„Dar până pe 15 noiembrie, militarii și membrii serviciilor care sunt dispuși să își riște viața nu vor putea fi plătiți. Ce rușine.” Următorul termen de plată pentru militari este programat pentru 31 octombrie.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat vineri că donația „a fost făcută cu condiția să fie folosită pentru acoperirea salariilor și beneficiilor militarilor” și că acceptarea sa a fost permisă conform „autoritații generale de acceptare a donațiilor” a departamentului.

Deși inițial donatorul a rămas anonim, New York Times l-a identificat ca fiind Timothy Mellon, un miliardar și susținător financiar important al lui Trump.

Conform Forbes, Mellon este moștenitorul unei averi de 15 miliarde de dolari și a fost implicat anterior în industria feroviară din SUA. Recent, el a devenit mai activ politic și a donat 50 de milioane de dolari unui grup care îl susține pe Trump.

Înainte de a pleca în Asia, Trump a spus despre donator:

„Este un mare domn, un patron, un patriot și un om minunat care nu vrea publicitate. Preferă ca numele său să nu fie menționat, ceea ce este destul de neobișnuit în lumea din care vin eu. În politica, vrei ca numele tău să fie menționat.”

Conform regulilor Departamentului Apărării, donațiile mai mari de 10.000 de dolari trebuie verificate de oficiali în etică pentru a determina dacă donatorul este implicat în litigii, achiziții sau alte aspecte care ar putea afecta acceptarea cadoului.

Donațiile de la cetățeni non-americani necesită un control suplimentar.

Deși Pentagonul acceptă uneori donații, acestea sunt de obicei destinate proiectelor specifice, cum ar fi școli, spitale, biblioteci sau cimitire.

Totuși, unii oficiali au ridicat semne de întrebare cu privire la acceptarea fondurilor anonime. Senatorul democrat Chris Coons a declarat: