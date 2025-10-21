SUA ar putea ieși din „shutdown” săptămâna aceasta

Blocajul guvernamental din Statele Unite, care durează de trei săptămâni, ar putea să se încheie în cursul acestei săptămâni, potrivit unui consilier economic al Casei Albe. Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii Squawk Box de la CNBC.

Această posibilă rezolvare ar putea relansa progresul în domeniul reglementării criptomonedelor, întrerupt de disputa bugetară dintre partidele politice.

Kevin Hassett, consilier economic al Casei Albe și susținător al criptomonedelor, a afirmat:

Hassett a adăugat:

„Democrații moderați vor merge mai departe și ne vor aduce un guvern deschis, moment în care putem negocia orice politici doresc, respectând procedurile obișnuite”.

În cazul în care negocierile nu vor fi fructuoase, administrația Trump ar putea recurge la „măsuri mai ferme” pentru a determina cooperarea democraților, a precizat Hassett, care a dezvăluit deținerea de criptomonede în valoare de peste un milion de dolari în platforma Coinbase.

De asemenea, el se află printre cei trei candidați principali ai lui Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, după mandatul lui Jerome Powell, programat pentru mai 2026.

Blocajul guvernamental, început la 1 octombrie, se află în a 20-a zi și reprezintă al treilea cel mai lung shutdown din istoria Statelor Unite. Această situație a întârziat procesarea multor cereri de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) pentru monede precum Litecoin, XRP și Solana, care așteaptă decizia finală a autorității de reglementare a valorilor mobiliare din SUA.

De asemenea, alte inițiative din domeniul criptomonedelor au rămas în așteptare până la finalizarea blocajului. În septembrie, membri ai Congresului s-au întâlnit cu Michael Saylor și alți 17 lideri din industrie pentru a discuta despre modul în care Strategic Bitcoin Reserve propus de Trump poate fi implementat.

În timpul întâlnirii, un punct important de discuție a fost proiectul de lege BITCOIN Act, sponsorizat de senatoarea Cynthia Lummis, care vizează facilitarea achizițiilor de Bitcoin în mod buget-neutru.

Deși blocajul guvernamental a încetinit anumite procese, progresul în reglementarea criptomonedelor nu este complet oprit.

Senatorii democrați urmează să organizeze miercuri o masă rotundă cu lideri din companii precum Coinbase, Circle și Ripple pentru a discuta modalități de promovare a proiectului de lege privind structura pieței crypto din SUA.

În ciuda optimismului exprimat de Hassett, estimările platformei Polymarket sugerează o probabilitate de 71% ca blocajul guvernamental să dureze mai mult de 30 de zile, prelungindu-se astfel până cel puțin la 31 octombrie.