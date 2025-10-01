Criză la Washington, milioane de americani afectați. Shutdown-ul guvernamental, confirmat

Shutdown-ul guvernamental a fost declarat iminent de Casa Albă, după ce Senatul american nu a reușit să adopte proiectul de lege privind finanțarea federală propus de republicani.

Memorandumul emis de Biroul pentru Management și Buget (OMB) confirmă că fondurile actuale expiră la ora 23:59, ceea ce înseamnă că agențiile federale trebuie să pună în aplicare planurile de închidere.

Decizia a stârnit tensiuni politice majore la Washington și riscă să afecteze milioane de cetățeni și angajați federali.

Documentul oficial transmis de OMB precizează că finanțarea actuală „expiră la 23:59 în această seară”.

Totodată, Casa Albă a subliniat că președintele Donald Trump sprijină proiectul republican, o rezoluție temporară ce ar fi permis extinderea finanțării guvernamentale până pe 21 noiembrie.

„Din păcate, senatorii democrați blochează adoptarea H.R. 5371 din cauza cerințelor lor absurde, care includ un trilion de dolari în noi cheltuieli”, se menționează în comunicatul OMB.

Republicanii au insistat că măsura ar fi menținut stabilitatea financiară a guvernului timp de șapte săptămâni, permițând negocieri suplimentare pentru prioritățile bugetare ale anului fiscal 2026.

Cu toate acestea, democrații au respins inițiativa, considerând-o insuficientă și lipsită de elemente esențiale pentru protecția socială.

Votul din Senat s-a încheiat cu un scor de 55–45, sub pragul necesar de 60 de voturi pentru a depăși filibusterul (o procedură parlamentară prin care unul sau mai mulți membri ai unui organ legislativ prelungesc dezbaterea astfel încât să întârzie sau să împiedice complet luarea unei decizii - n.red.).

Trei senatori democrați au trecut de partea republicanilor, însă acest lucru nu a fost suficient. La rândul său, senatorul republican Rand Paul s-a opus proiectului, accentuând diviziunile interne.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a criticat ferm opoziția democraților:

„Tot ce este nevoie este ca un mic număr de democrați să ni se alăture pentru a adopta proiectul curat și bipartizan. Sper că unii vor face acest pas pentru a redeschide guvernul și a reveni la treaba poporului american”.

De partea cealaltă, liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a susținut că respingerea este justificată:

„Mesajul nostru pentru poporul american este clar: vom lupta cât de mult putem pentru sănătatea și siguranța lor. Simplu și direct.”

Un shutdown guvernamental are consecințe directe asupra funcționării instituțiilor federale. Zeci de mii de angajați ar putea fi trimiși în șomaj tehnic sau forțați să lucreze fără salariu până la adoptarea unei noi legi bugetare.

În plus, servicii publice esențiale riscă să fie suspendate, inclusiv unele programe sociale și activități administrative.

Directorul OMB, Russ Vought, avertizase anterior că instituțiile ar trebui să ia în calcul „planuri pentru concedieri masive” dacă nu se ajunge la o înțelegere.

La nivel politic, blocajul adâncește conflictul dintre republicani și democrați, iar lipsa unui acord ar putea afecta imaginea ambelor tabere în an electoral.

În plan internațional, mesajul transmis este unul de instabilitate, având în vedere că SUA se află deja în centrul unor negocieri diplomatice și angajamente NATO.

Dacă situația persistă, shutdown-ul ar putea deveni un nou test al capacității Washingtonului de a asigura predictibilitate și de a menține încrederea partenerilor globali.