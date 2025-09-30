Administrația Trump, sub amenințare de „shutdown”. Bugetarii ar putea rămâne fără salarii

Guvernul american se confruntă din nou cu spectrul unui shutdown. Legislatorii de la Washington au timp până miercuri, la miezul nopții, pentru a aproba o finanțare temporară, altfel administrația va intra într-o închidere parțială, potrivit FoxNews.

Dacă se va întâmpla, aceasta ar fi a treia oprire a guvernului sub mandatul lui Donald Trump, iar efectele ar putea fi mai severe decât în trecut.

În SUA, „shutdown” se numește situația în care guvernul nu mai poate să asigure funcționarea instituțiilor publice, din lipsă de buget. Acum, Partidul Democrat blochează adoptarea bugetului încercând să impună susținerea, din bani publici, a asigurărilor de sănătate pentru cei care nu și le plătesc.

Senatul s-a întors luni la Washington, iar liderii Congresului urmează să se întâlnească cu președintele Donald Trump pentru a negocia un acord.

Discuțiile au loc pe fondul unui schimb intens de acuzații între republicani și democrați cu privire la cine ar trebui să poarte responsabilitatea pentru un eventual blocaj.

„Democrații pot alege fie să voteze pentru o rezoluție curată, nepartizană, fie să provoace un shutdown complet evitabil, punând politica mai presus de oameni”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune.

Democrații, în frunte cu Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, au transmis însă că vor continua să lupte pentru ca pachetul să includă extinderea subvențiilor la asigurările de sănătate.

„Suntem hotărâți să evităm un shutdown și să răspundem crizei de sănătate provocate de republicani. Timpul se scurge”, au spus aceștia într-un comunicat comun.

Un shutdown guvernamental apare atunci când Congresul nu reușește să adopte cele 12 proiecte bugetare anuale și nici o rezoluție de finanțare temporară.

În acest caz, numeroși angajați federali sunt trimiși în concediu fără plată, iar serviciile considerate neesențiale sunt suspendate.

De data aceasta, efectele ar putea fi mai drastice. Un memoriu al Oficiului pentru Buget și Management (OMB) recomandă agențiilor să folosească situația pentru a emite notificări de concediere definitivă acolo unde programele nu se aliniază priorităților administrației Trump.

„Notificările de reducere de personal vor fi suplimentare celor de suspendare temporară și se vor aplica indiferent dacă angajații sunt exceptați sau nu de la oprirea finanțării”, se arată în document.

Închiderea ar afecta mai ales lucrători federali și întreprinderi private care depind de contracte guvernamentale. La precedentul shutdown din 2019, Biroul pentru Buget al Congresului a calculat pierderi de circa 18 miliarde de dolari în cheltuieli amânate și o scădere de 8 miliarde în PIB-ul trimestrial.

„Unele entități private nu vor reuși niciodată să recupereze veniturile pierdute”, menționa raportul de atunci.

Pe termen scurt, programe majore precum Medicare, Medicaid și securitatea frontierelor vor continua, însă agenții precum IRS sau Administrația pentru Întreprinderi Mici vor fi paralizate.

De asemenea, se preconizează întârzieri în plata subvențiilor pentru locuințe și a creditelor pentru chiriași.

Pe termen lung, un nou shutdown guvernamental ar putea afecta încrederea în stabilitatea politică a Statelor Unite și ar genera tensiuni suplimentare pe piețele financiare internaționale.

În plus, disputa legată de subvențiile pentru sănătate ar putea deveni un test politic major, cu impact asupra campaniilor electorale și asupra percepției publice despre prioritățile celor două partide.

„Vom negocia oricând, oriunde și cu oricine pentru un acord bipartizan care să răspundă nevoilor americanilor”, au transmis Schumer și Jeffries.

Cu timpul aproape expirat, presiunea asupra Congresului și Casei Albe crește. Rămâne de văzut dacă părțile vor reuși să găsească un compromis în ultimele ore sau dacă SUA va intra din nou într-un blocaj costisitor.