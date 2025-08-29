International Donald Trump cere Congresului să taie miliarde de dolari din ajutorul internațional







Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Congresului să taie suma de 4,9 miliarde de dolari, bani destinați ajutorului internațional, potrivit unei scrisori trimise de Biroul pentru Management și Buget.

Reducerile „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi programele de asistenţă internaţională”, după cum se precizează în scrisoarea trimisă preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor şi distribuită de Biroul de Buget al Casei Albe.

Liderul de la Casa Albă va pune întotdeauna AMERICA PE PRIMUL LOC, a scris Biroul de Buget pe platforma X. Membrii Partidului Democrat au amenințat că orice încercare de reducere a fondurilor deja aprobate de Congres ar distruge orice posibilitate de negociere cu ei pentru a evita paralizia bugetară, faimosul shutdown, după data de 30 septembrie.

Conform New York Post, marea majoritate a reducerilor, adică 3,2 miliarde de dolari, va proveni din fondurile alocate Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Donald Trump îngheţase deja miliarde de dolari din așa-zisul „ajutor internaţional” de la revenirea sa la Casa Albă şi desfiinţase oficial USAID, care este acum absorbită de Departamentul de Stat, responsabil pentru diplomaţia americană.

USAID era implicată în diverse programe, de la asistenţă medicală şi de urgenţă până la susținerea a tot felul de ONG-uri și organisme media de extremă stânga din întreaga lume.

Administrația Trump este hotărâtă să pună ordine în sistemul fiscal al Americii prin reducerea cheltuielilor guvernamentale care sunt transformate în arme și risipă.

Acum, pentru prima dată în 50 de ani, președintele își folosește autoritatea în temeiul Legii privind controlul confiscărilor pentru a implementa o anulare de 5 miliarde de dolari din ajutorul extern și finanțarea organizațiilor internaționale, ceea ce încalcă prioritățile președintelui, America First, a anunțat Biroul pentru Management și Buget.