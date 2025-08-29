Economie Judecătorii SUA hotărăsc dacă sparg Google în bucăți. O decizie cum n-a mai fost de la Rockefeller







Monopolul Google în căutarea online revine în atenția publică, după ce un judecător federal american urmează să decidă în zilele următoare dacă gigantul tehnologic trebuie să-și desprindă browserul Chrome, potrivit Politico.

Decizia, care vine în contextul unei condamnări din 2024 privind deținerea unui monopol ilegal în căutarea online, ar putea influența nu doar piața americană, ci și politicile europene privind concurența.

Judecătorii din Washington D.C. trebuie să stabilească până luni dacă Google trebuie să vândă Chrome, unul dintre cele mai valoroase active digitale.

Cererea a fost formulată de Departamentul de Justiție al SUA, ca urmare a constatării monopolului ilegal de către autorități.

Această situație nu este relevantă doar pe plan intern: la Bruxelles, Comisia Europeană analizează un caz similar privind dominația de piață a Google, iar o eventuală divizare a Chrome în SUA ar putea oferi un precedent convenabil pentru decidenții europeni.

Specialiștii în dreptul concurenței consideră că un divizare americană ar putea declanșa un efect de tip „copycat” în Europa, aliniind reglementările Uniunii la noile realități comerciale ale Chrome.

Profesorul Aurelien Portuese de la George Mason University afirmă că un astfel de scenariu ar aduce „entuziasm european” și ar consolida poziția Bruxelles-ului în negocierile antitrust.

În cazul în care judecătorul american va impune divizarea Chrome, sumele implicate ar putea fi uriașe. De exemplu, startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI a anunțat deja o ofertă de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziția browserului.

Cu toate acestea, unii specialiști consideră oferta insuficientă și avertizează că doar câteva firme americane ar avea capacitatea financiară de a prelua Chrome fără a crea noi probleme de concentrare a puterii în Big Tech.

Diverse propuneri au fost avansate, inclusiv transformarea Chrome într-o entitate gestionată de o fundație americană, pentru a echilibra interesele geopolitice și economice.

În schimb, nu există candidaturi europene serioase, ceea ce subliniază dificultățile continentului de a interveni direct într-un astfel de proces.

Decizia instanței americane va avea efecte pe termen lung asupra industriei digitale globale. În scenariul în care Chrome ar fi vândut sau reorganizat, acest lucru ar putea redefini modul în care concurenții abordează piața de căutare și publicitate online, atât în SUA, cât și în Europa.

Experții subliniază că o divizare ar putea marca începutul unor măsuri mai ambițioase împotriva Big Tech, inclusiv restructurări similare în alte domenii.

Pe plan economic, o Chrome independentă ar putea deveni una dintre cele mai valoroase companii globale, oferind oportunități unice pentru investitori și startup-uri.

Politic, decizia va reflecta poziția SUA față de intervențiile externe asupra firmelor americane și va influența strategiile Comisiei Europene în materie de reglementare digitală.