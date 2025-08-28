Social Utilizatorii Gmail, îndemnați de Google să își schimbe parolele. E pericol de spargere







Google a lansat un avertisment către utilizatorii Gmail, cerându-le să își schimbe parolele și să își consolideze securitatea conturilor. Compania a recunoscut că atacatorii cibernetici au reușit să pătrundă în numeroase conturi, afectând milioane de utilizatori, potrivit New York Post.

Avertismentul are scopul de a-i proteja pe cei 2,5 miliarde de utilizatori din întreaga lume. Conform recomandărilor Google, utilizatorii ar trebui să activeze autentificarea în doi pași și să acorde o atenție sporită emailurilor suspecte.

Specialiștii în securitate spun că atacatorii cibernetici obțin adesea accesul la conturi prin tehnici de tip phishing: trimit emailuri care par legitime, dar conțin linkuri către pagini false de autentificare sau solicită divulgarea codurilor de securitate. Deși mulți utilizatori folosesc parole complexe și unice, doar aproximativ o treime dintre aceștia își schimbă parolele în mod regulat, potrivit datelor Google.

În paralel, compania a emis avertizări și în legătură cu o breșă de securitate care a vizat baza de date Salesforce. Aceasta a fost exploatată prin atacuri de tip „social engineering”, în care hackeri s-au dat drept tehnicieni IT, reușind să păcălească angajații să furnizeze informații sensibile.

Experții în securitate cibernetică atrag atenția că gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri împotriva unor companii importante precum AT&T, Microsoft, Santander sau Ticketmaster, ar putea adopta tactici și mai agresive. În plus, specialiștii avertizează că gruparea ar putea crea un site pentru scurgeri de date și ar putea folosi informațiile obținute pentru șantaj sau alte activități ilegale.

În contextul acestor amenințări, Google le recomandă utilizatorilor să nu ignore semnalele de alarmă și să adopte măsuri suplimentare de securitate. Schimbarea parolei, activarea autentificării în doi pași și verificarea regulată a activității contului sunt pași esențiali pentru prevenirea accesului neautorizat.

Experții subliniază că, într-o eră în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, vigilența rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție.