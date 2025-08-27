Social Polițiștii intră în afaceri. Un sindicat face magazin online de echipamente tactice







Exclusiv. Sindicatul Democratic al Polițiștilor - Sidepol va lansa un magazin online ce va oferi echipamente tactice, accesorii pentru antrenamente și produse personalizate, disponibile atât pentru membri, cât și pentru publicul larg. Site-ul www.sidepolshop.ro va fi funcțional începând din a doua parte a lunii septembrie, anunță Gabriel Gîrniță, președintele Sidepol.

„Lucrăm atât cu producători din țară, cât și cu cei din Europa și China și vom lansa platforma atunci când vom avea toate produsele în stoc”, a declarat el, exclusiv pentru EVZ.

Potrivit președintelui Sidepol, noua platformă va elimina intermediarii și va pune la dispoziție produse tactice la prețuri cât mai apropiate de cele de producător.

„De-a lungul timpului, de când am format organizația sindicală, acum 10 ani, am încheiat diverse parteneriate cu societăți comerciale care vând produse pentru nișa noastră. Prin aceste parteneriate, am pus la dispoziția membrilor produsele acestora cu anumite discounturi”, afirmă liderul sindicatului polițiștilor.

Reprezentantul Sidepol susține că inițiativa vine la pachet cu o serie de avantaje pentru cei care lucrează în acest sector.

„Am constatat că mulți colegi de ai noștri sunt interesați de genul acesta de produse, pe care le aduc suplimentar în dotarea lor, față de cele oferite de instituție, și am decis că este mai bine pentru noi, ca organizație, și pentru angajații care nu sunt membri de sindicat, să le punem la dispoziție o astfel de platformă. Aceasta ne permite să eliminăm intermediarii și să vindem produsele pe care ei le doresc, la prețuri cât mai apropiate de cele de producător”, continuă el.

Conform planului, produsele vor fi vândute cu o marjă de 5–10%, folosită exclusiv pentru susținerea magazinului, în timp ce prețurile vor rămâne printre cele mai mici de pe piață la aceste categorii.

„În afară de costurile pe care le adăugăm cu transportul și taxele, avem doar o marjă de adaos de 5–10%, care să ne permită funcționarea acestei societăți. În rest, produsele sunt vândute la cele mai mici prețuri din ce am studiat noi pe piață, cel puțin pe categoria de produse pe care noi o oferim, tocmai pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să își îmbunătățească dotarea folosită zi de zi în munca operativă”, a mai spus Gabriel Gîrniță.

Platforma online este finalizată, însă lansarea a fost amânată până la sosirea tuturor comenzilor de la producători din România, Europa și China.

„Avem un magazin online care este deja finalizat, doar că nu l-am lansat pentru că nu toți producătorii ne-au trimis produsele pe care le-am comandat. Lucrăm atât cu producători din țară, cât și cu cei din Europa și China și vom lansa platforma atunci când vom avea toate produsele în stoc”, a explicat acesta.

Totodată, sindicatul a încheiat un parteneriat cu eMAG.

„Vor putea plasa comenzi începând cu a doua jumătate a lunii septembrie și, imediat în perioada următoare, și pe platforma eMAG. Nu urmărim neapărat obținerea unui profit, pentru că prețurile le-am dus aproape de cele cu care le achiziționam, ci doar să sprijinim polițiștii în achiziționarea de echipamente tactice la cele mai ieftine prețuri din piață”, susține Cristian Glodean, prim-vicepreședinte SDP, administratorul platformei.

Magazinul online al sindicatului va include atât echipamente tactice folosite la antrenamente, cum sunt mănușile, lanternele sau accesoriile pentru protecția personală, cât și articole personalizate cu sigla organizației, de la căni și brichete până la stick-uri USB și fluiere. Produsele se adresează nu doar polițiștilor, ci și celor care susțin instituția.

Administratorul platformei a subliniat că produsele fac parte dintr-o nișă comercială și că există cadrul legal necesar pentru un astfel de proiect.

„Produsele pe care le oferim fac parte dintr-o nișă comercială. Cadru legal există, pentru că altfel nu ne-am fi implicat. Majoritatea din sindicat suntem polițiști activi sau în rezervă, cum este și cazul meu, și noi trebuie să respectăm legea. Nu vă gândiți că vom aduce armament sau muniție. Vom avea echipamente și obiecte care sunt prevăzute de cadrul normativ pentru a fi vândute de către orice societate comercială”, a explicat administratorul magazinului online.

Liderul sindical Gabriel Gîrniță a explicat că inițiativa a fost lansată pe fondul scumpirilor din ultimele luni. Potrivit acestuia, proiectul nu are legătură directă cu măsurile fiscal-bugetare adoptate recent de Guvern, însă poate fi privit și din această perspectivă.

Inițiativa nu are legătură cu măsurile fiscal-bugetare impuse de Guvern prin pachetele adoptate în ultima perioadă, dar putem să o considerăm și astfel. Având în vedere că inflația a crescut, prețurile au crescut și totul se scumpește, încercăm să venim cu o alternativă pentru colegi, care să îi ajute să găsească aceste produse la prețuri convenabile”, afirmă Gabriel Gîrniță, președinte Sidepol.

În exclusivitate pentru EVZ, avocatul Bogdan Dobrescu a explicat în ce condiții poate funcționa platforma sindicatului.

Conform Legii dialogului social nr. 367/2022, sindicatele sunt persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial. Totuși, legea permite sindicatelor să desfășoare activități economice(art. 25 alin. 1 lit. D din Legea 367/2022), cu condiția ca profitul să fie folosit pentru realizarea scopurilor sindicale și nu pentru îmbogățirea membrilor.

„Practic, înființarea unei societăți prin care să comercializați produse este conform legii dacă magazinul este înființat ca firmă separată (ex. SRL), iar sindicatul este asociat sau deține controlul total, iar veniturile se reinvestesc pentru sprijinirea membrilor Deci, există cadru legal pentru „Sidepol Shop”, atât timp cât este organizat ca societate distinctă de sindicat și respectă normele fiscale și comerciale”, afirmă avocatul.

Echipamente de uz general, precum mănuși, lanterne, protecții sau echipamente de antrenament, sunt produse civile și pot fi vândute publicului larg fără restricții speciale.

Este însă esențial ca aceste produse să fie certificate conform legislației, respectiv ca EPI (echipamente individuale de protecție) conform Regulamentului (UE) 2016/425.

Echipamente cu destinație profesională exclusivă, cum sunt uniforme oficiale, accesorii cu însemne ale MAI, arme, muniție sau cătușe profesionale, sunt supuse unor restricții legale stricte. Legea nr. 333/2003 și HG 1010/2004 reglementează dotările pentru pază și protecție, iar Legea armelor și munițiilor nr. 295/2004 limitează strict vânzarea de arme, muniție și accesorii conexe.

Uniformele și echipamentele cu însemne oficiale ale Poliției nu pot fi comercializate publicului, pentru a evita uzurparea calității oficiale, fapt prevăzut ca infracțiune în Codul penal.

„Da, există cadru legal pentru ca sindicatul, printr-o firmă separată, să aibă un magazin de retail. Nu pot fi vândute produse cu regim special (arme, muniție, uniforme oficiale cu însemne MAI, echipamente de intervenție rezervate instituțiilor de ordine publică). Produsele prezentate în comunicatul Sidepol (mănuși, lanterne, protecții, articole promoționale) sunt în general permise, atâta timp cât respectă normele de siguranță și nu reproduc elemente oficiale rezervate exclusiv polițiștilor”, a încheiat avocatul.