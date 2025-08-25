Economie PSD amână Pachetul II și vrea clarificări de la miniștrii PNL și UDMR







PSD a condiționat susținerea Pachetului II de măsuri de reducere a deficitului bugetar excesiv de oferirea de explicații de la ministrul Finanțelor (PNL) și cel al Dezvoltării (UDMR), potrivit declarațiilor președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul interimar a precizat că PSD ar susține, în principiu, întregul pachet, dar că are nevoie de noi discuții cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării înainte de adoptarea formei finale.

Liderul PSD a explicat că există acord asupra mai multor puncte din pachet. A insistat că anumite detalii trebuie negociate cu ministerele implicate.

„Sunt în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor. Tot ceea ce conține, suntem de acord cu zona de legea insolvenței. Suntem de acord cu unele măsuri venite din partea ministrului nostru de la Sănătate. Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie să fie clarificate și discutate în această săptămână, pe zona de măsuri fiscale și pe zona de administrație. (...) Trebuie să găsim un numitor comun.

Ceea ce propunem noi și ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. Cred că este necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână înainte de a promova acest Pachet 2. De ce? Pentru că, astăzi, când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării pe pachetul care cuprinde administrația. (...) Astăzi, da, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuții, dar ăsta este un prim pas. Pasul doi este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Duminică seară, premierul Ilie Bolojan și liderul interimar al PSD au avut o discuție pe tema Pachetului 2 de reformă fiscală. Surse politice au declarat pentru News.ro că premierul și-ar fi dorit să-și asume răspunderea în Parlament pe noile măsuri chiar în această săptămână. Sorin Grindeanu i-ar fi transmis însă că propunerile trebuie să fie discutate și agreate în interiorul PSD.

Luni, liderii social-democrați au programată o ședință internă în care vor analiza propunerile Guvernului. Printre acestea se află și reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar și interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat.

În cursul serii, este programată și o ședință a coaliției de guvernare, în care urmează să fie stabilit calendarul pentru asumarea răspunderii pe întregul pachet de reforme. Conform surselor citate, liderii PSD vor participa la această întâlnire, după ce, în ultima lună, au lipsit de la reuniunile coaliției.

Pe lângă subiectele fiscale, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au discutat și despre stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Bucureștiului, dar surse politice afirmă că nu s-a ajuns la un consens.

Grindeanu a declarat, săptămâna trecută, că PSD lucrează la un pachet de relansare economică, fără impact bugetar major. Potrivit acestuia, Radu Oprea și o echipă de experți au pregătit un prim draft. Acesta urmează să fie prezentat premierului Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a oferit, joi, o declarație privind tensiunile din interiorul coaliției. Acesta a subliniat că, deși există divergențe, colaborarea cu liderul PSD a fost una constructivă.

„Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toți președinții de partide, pentru că eu întotdeauna am căutat să întind punți, nu să construiesc ziduri și, într-adevăr, într-o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților nu este foarte ușor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă, dar așa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice și indiferent de contexte mai bune sau mai proaste și sigur că, dacă și ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, cu siguranță anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede, ar fi însemnat și un dialog mai bun între toate forțele”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că are încredere că Pachetul 2 poate fi adoptat în următoarea săptămână. Declarația vine în contextul angajamentelor României privind PNRR și absorbția fondurilor europene.

Premierul a insistat asupra necesității adoptării reformelor:

„Trebuie să menținem încrederea investitorilor că acest prim pachet de măsuri este unul care a fost absolut necesar. Acest Pachet 2 consolidează și dacă acest Pachet 2 va fi pus în practică, cu câteva măsuri în perioada următoare, eu am încredere că România trece cu bine peste acest moment. Dar asta înseamnă să rămânem consecvenți, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră, chiar în condițiile în care nu e ușor să dai vești care nu sună bine”, a subliniat Ilie Bolojan.

Președintele interimar al PSD a explicat că social-democrații ar fi susținut un pachet restrâns, dedicat exclusiv eliminării privilegiilor, însă Guvernul a optat pentru o abordare mai amplă:

„Am spus că și mâine, dacă se elimină privilegiile, noi votăm și mâine. PSD-ul sau Guvernul trebuie să promoveze aceste lucruri? Dacă era un pachet doar pentru eliminarea privilegiilor, nu mai aveam nevoie de nicio ședință de coaliție până la finalul anului, dar nu s-a dorit un pachet doar pentru eliminarea privilegiilor”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai precizat că, în cadrul următoarei ședințe de coaliție, se așteaptă ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte detalii despre rectificarea bugetară și despre impactul măsurilor incluse în Pachetul 2.