Economie O comparație surprinzătoare: Nicușor&Bolojan, mai slabi decât Băsescu&Boc







O comparație surprinzătoare făcută de un economist notoriu arată că actualul tandem președinte-premier Nicușor Dan și Ilie Bolojan iese mai prost la gestionarea crizei decât cuplul Traian Băsescu-Emil Boc. „În 2010, măsurile fiscale au fost comunicate în 30 de secunde de Traian Basescu”, scrie Radu Georgescu.

El își începe comparația de la constatarea că „situația actuală a bugetului de stat este comparabilă cu situația din 2009-2010”. Dar, atrage atenția Radu Georgescu, atunci s-au luat două măsuri clare, pe care le-a înțeles toată lumea:

Creșterea TVA la 24%

Scăderea salariilor bugetarilor cu 25%.

Sigur, a urmat o perioadă de reacții politice radicale și de proteste masive ale bugetarilor, susținute de o mare parte a opoziție politice și a presei, dar mediul de afaceri și oamenii de rând au înțeles clar ce se întâmplă și au putut acționa în consecință.

Situația de acum este mult mai proastă, datorită indeciziei și luptelor politice electoraliste din interiorul coaliției de patru partide de la guernare.

„Acum se discută de trei luni cum să se reducă deficitul bugetar. S-au votat zeci de măsuri fiscale. Nimeni nu mai înțelege nimic. Oamenii stau să se gândească de câte ori vor fi afectați de aceste măsuri”, acuză economistul și antreprenorul Radu Georgescu.

El constată că „se discută de trei luni cum ar fi posibil să se taie salariile nesimțite de la stat” și „cum ar fi posibil să se limiteze numărul de membri din consiliile de admnistrație”.

Dar acest lucru s-ar putea face simplu, clar și rapid, ca în 2010, opinează Georgescu:

„Se dă o lege în care se spune ca niciun bugetar nu poate să aibă salariul mai mare ca Președintele României. Iar bugetul lunar al unui consiliu de admnistrație să fie limitat la trei salarii ale președintelui”.

Celebrul economist atrage atenția că acest comportament politicianist al coaliției, pe lângă că va avea costuri electorale, este absolut nociv pentru economie.

„Dupa trei luni cu zeci de modificari, politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea: mediul privat, antreprenori, bugetari, pensionari, elevi și profesori”.

Georgescu mai spune că avem de-a face cu „o premiera în ultimii 30 de ani”. El arată că, în mediul privat, nimeni nu știe ce taxe li se vor mai impune, pentru a aduce mai mulți bani la buget. Așa că orice fel de plan economic este zădărnicit de comportamentul coaliției. „Habar nu au dacă firmele în care lucrează vor mai putea plăti salariile. Și dacă ei vor mai avea de lucru”.

Pe de altă parte, „antreprenorii se gândesc daca mai are vreo logică să-ți asumi riscuri în condițiile în care trebuie sa plătești statului impozit pe profit de 16%, impozit pe dividende de 16% și CASS la dividende.

„Practic, în 2025, statul a devenit acționar principal la orice firmă din România”, acuză economistul.

Aceeași situație se întâlnește și la bugetari, care nu știu dacă vor fi dați afară, dacă li se vor micșora salariile sau vor avea concediu fără plată.

Iar elevii, cărora li s-au taiat bursele, văd că învățământul va primi mai puțini bani, în condițiile în care România alocă cei mai puțini bani pentru educație din UE, conform Eurostat.

Economistul Radu Georgescu arată că „România este ca o navă care a intrat într-o furtună economică”. Și că „cei care conduc această navă trebuie să ia niște măsuri rapide, clare, simplu de înțeles și de implementat”.

Dar, în loc de așa ceva, avem parte de discuții nesfârșite și acuzații și politicianism.

Așa că, față de anul 2010, când Băsescu și Boc și-au asumat o reformă dureroasă, dar clară și rapid implementată, acum „România pare ca o navă în derivă. Iar din toamnă furtuna va fi și mai puternic”, încheie Georgescu.