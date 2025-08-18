Politica

Propunerea făcută de Sorin Grindeanu partenerilor de coaliție. „Să începem să înțelegem”

Propunerea făcută de Sorin Grindeanu partenerilor de coaliție. „Să începem să înțelegem”Sorin Grindeanu Sursa foto: Razvan Valcaneantu/EEC
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni situația din interiorul coaliției de guvernare, formată din patru partide și un grup al minorităților, subliniind necesitatea colaborării și a respectării mecanismelor de luare a deciziilor.

Coaliția de guvernare, în fața unei perioade tensionate

 „Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate”, a declarat Grindeanu. El a recunoscut că este o perioadă complicată, însă a ținut să precizeze că „nu este o perioadă simplă, dar coaliția merge înainte”.

Tensiuni depășite prin dialog intern

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri de plen a liderilor coaliției, Grindeanu a arătat că fiecare formațiune încearcă să gestioneze tensiunile punctual, în cadrul propriilor paliere de acțiune. „Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru: pe fiecare palier în parte, mergem și încercăm să depășim această situație.”

„Mermeleala” invocată de Bolojan, descoperită la Autoritatea Digitalizării
„Mermeleala” invocată de Bolojan, descoperită la Autoritatea Digitalizării
Povara trecutului. Omul care îl bântuie pe Ion Iliescu și după moarte
Povara trecutului. Omul care îl bântuie pe Ion Iliescu și după moarte

El a oferit și un exemplu concret privind o decizie care ar fi putut afecta grav unitatea guvernării: „Mă bucur că la sfârșitul săptămânii trecute s-a reușit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situație dificilă coaliția, și anume să se aprobe joi această ordonanță de urgență de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată și, așa, într-o formă rapidă.”

Continuarea colaborării în ciuda diferențelor

Grindeanu a dat asigurări că există în continuare sprijin în coaliție pentru proiectele guvernamentale, cu unele rezerve pe anumite domenii.

„Suntem de acord cu tot ceea ce a propus primul ministru vizavi de toate legile aflate în dezbatere, cu nuanţe pe două capitole, pe administraţie şi pe măsuri fiscale. În rest, n-avem niciun fel de probleme.”

Totodată, liderul PSD a exprimat încrederea că obiectivele asumate vor fi atinse: „Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun sfârșit. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm.”

Deși diferențele de viziune persistă, el a concluzionat că „pentru România e important într-un final să fim de acord, dacă ajungem la un punct de vedere comun”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:40 - Istoria scandalurilor Andre: certuri, bani și rivalitate
17:33 - O femeie de 76 de ani, păcălită să transfere peste 100.000 de lei printr-o aplicație de investiții
17:26 - Kiseleff, dialog savuros și inedit cu Vasile Alecsandri
17:18 - Autorii jafului de la Poșta Timișoara, trimiși în judecată. Au furat 9.470.000 de lei
17:06 - Meghan Markle, gesturi răutăcioase față de prințesa Kate
17:00 - Un suc la Castelul Cantacuzino din Bușteni, 22 de lei

Proiecte speciale