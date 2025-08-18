Politica Propunerea făcută de Sorin Grindeanu partenerilor de coaliție. „Să începem să înțelegem”







Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni situația din interiorul coaliției de guvernare, formată din patru partide și un grup al minorităților, subliniind necesitatea colaborării și a respectării mecanismelor de luare a deciziilor.

„Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate”, a declarat Grindeanu. El a recunoscut că este o perioadă complicată, însă a ținut să precizeze că „nu este o perioadă simplă, dar coaliția merge înainte”.

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri de plen a liderilor coaliției, Grindeanu a arătat că fiecare formațiune încearcă să gestioneze tensiunile punctual, în cadrul propriilor paliere de acțiune. „Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru: pe fiecare palier în parte, mergem și încercăm să depășim această situație.”

El a oferit și un exemplu concret privind o decizie care ar fi putut afecta grav unitatea guvernării: „Mă bucur că la sfârșitul săptămânii trecute s-a reușit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situație dificilă coaliția, și anume să se aprobe joi această ordonanță de urgență de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată și, așa, într-o formă rapidă.”

Grindeanu a dat asigurări că există în continuare sprijin în coaliție pentru proiectele guvernamentale, cu unele rezerve pe anumite domenii.

„Suntem de acord cu tot ceea ce a propus primul ministru vizavi de toate legile aflate în dezbatere, cu nuanţe pe două capitole, pe administraţie şi pe măsuri fiscale. În rest, n-avem niciun fel de probleme.”

Totodată, liderul PSD a exprimat încrederea că obiectivele asumate vor fi atinse: „Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun sfârșit. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm.”

Deși diferențele de viziune persistă, el a concluzionat că „pentru România e important într-un final să fim de acord, dacă ajungem la un punct de vedere comun”.