Politica Zeci de partide din România au datorii la bugetul de stat. Lista publicată de ANAF







În România, 38 de partide politice au datorii de aproape 1,74 milioane de euro la ANAF. Multe dintre acestea sunt formațiuni abandonate, care nu pot fi lichidate fiscal deoarece nu și-au achitat obligațiile către stat.

Alianța ALDE, fondată în 2015 de fostul premier Tăriceanu și Daniel Constantin, fost lider al Partidului Conservator, și-a pierdut treptat influența pe scena politică. În 2022, formațiunea a fuzionat prin absorbție cu Partidul Național Liberal.

La 30 iunie 2025, ALDE înregistra însă cea mai mare datorie la bugetul de stat dintre toate partidele din România, depășind un milion de lei.

Tăriceanu este considerat cel mai bogat premier al României. În declarația de avere din 2020, acesta menționa aproape 620.000 de euro în conturi bancare, șase imobile în București, Năvodari și Constanța, șase autovehicule, printre care un Porsche și o motocicletă Triumph, acțiuni la Banca Transilvania, BRD și Transgaz, precum și ceasuri evaluate la 60.000 de euro, deținute de soția sa.

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚ-CD), care a condus România între 1996 și 2000, a intrat ulterior într-un declin electoral, marcat de conflicte interne și fuziuni cu alte formațiuni. În prezent, figurează pe lista partidelor cu datorii mari, având restanțe de peste 900.000 de lei la bugetul de stat.

Partidul Ecologist Român (PER), înființat pe 16 ianuarie 1990 sub conducerea lui Adrian Manolache, este una dintre primele formațiuni politice apărute după Revoluție. De-a lungul anilor, în rândurile sale au activat politicieni precum Marian Vanghelie, Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu sau Liviu Pleșoianu.

Deși nu a depășit niciodată statutul de partid de mici dimensiuni, PER se numără acum printre formațiunile cu cele mai mari restanțe la ANAF, cu o datorie de peste 900.000 de lei.

Partidul Umanist Social-Liberal, fondat de Dan Voiculescu împreună cu Maria Grapini, apare pe lista partidelor cu datorii la stat. Printre actualii lideri se află Cristian Popescu Piedone, Toni Greblă, Grațiela Gavrilescu, Liviu Negoiță și Lavinia Șandru. Potrivit datelor ANAF, la sfârșitul lunii iunie, PUSL avea o datorie de aproape 800.000 de lei la bugetul de stat.

Tăriceanu și Dan Voiculescu nu sunt singurii milionari care au fondat partide aflate astăzi pe lista restanțierilor la stat. Partidul Noua Generație, condus în trecut de Becali, este insolvabil și nu a achitat o datorie de 153.000 de lei, iar Partidul Poporului, creat de Dan Diaconescu, are restanțe de 115.000 de lei.

Partidul Social-Democrat Independent, proiect al foștilor lideri PSD Marian Vanghelie și Mircea Geoană, are datorii de peste 235.000 de lei. Alianța Democrată a Romilor trebuie să plătească 180.000 de lei, iar Partidul Rezist, apărut în timpul protestelor din 2018, are restanțe de 115.000 de lei, potrivit Fanatik.ro.