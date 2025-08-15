Zeci de partide din România au datorii la bugetul de stat. Lista publicată de ANAF
- Raluca Dan
- 15 august 2025, 21:59
În România, 38 de partide politice au datorii de aproape 1,74 milioane de euro la ANAF. Multe dintre acestea sunt formațiuni abandonate, care nu pot fi lichidate fiscal deoarece nu și-au achitat obligațiile către stat.
ALDE, partidul fondat de Tăriceanu, are cele mai mari datorii la stat
Alianța ALDE, fondată în 2015 de fostul premier Tăriceanu și Daniel Constantin, fost lider al Partidului Conservator, și-a pierdut treptat influența pe scena politică. În 2022, formațiunea a fuzionat prin absorbție cu Partidul Național Liberal.
La 30 iunie 2025, ALDE înregistra însă cea mai mare datorie la bugetul de stat dintre toate partidele din România, depășind un milion de lei.
Tăriceanu este considerat cel mai bogat premier al României. În declarația de avere din 2020, acesta menționa aproape 620.000 de euro în conturi bancare, șase imobile în București, Năvodari și Constanța, șase autovehicule, printre care un Porsche și o motocicletă Triumph, acțiuni la Banca Transilvania, BRD și Transgaz, precum și ceasuri evaluate la 60.000 de euro, deținute de soția sa.
Datoriile PNȚ-CD și PER
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚ-CD), care a condus România între 1996 și 2000, a intrat ulterior într-un declin electoral, marcat de conflicte interne și fuziuni cu alte formațiuni. În prezent, figurează pe lista partidelor cu datorii mari, având restanțe de peste 900.000 de lei la bugetul de stat.
Partidul Ecologist Român (PER), înființat pe 16 ianuarie 1990 sub conducerea lui Adrian Manolache, este una dintre primele formațiuni politice apărute după Revoluție. De-a lungul anilor, în rândurile sale au activat politicieni precum Marian Vanghelie, Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu sau Liviu Pleșoianu.
Deși nu a depășit niciodată statutul de partid de mici dimensiuni, PER se numără acum printre formațiunile cu cele mai mari restanțe la ANAF, cu o datorie de peste 900.000 de lei.
Datoria partidului PUSL
Partidul Umanist Social-Liberal, fondat de Dan Voiculescu împreună cu Maria Grapini, apare pe lista partidelor cu datorii la stat. Printre actualii lideri se află Cristian Popescu Piedone, Toni Greblă, Grațiela Gavrilescu, Liviu Negoiță și Lavinia Șandru. Potrivit datelor ANAF, la sfârșitul lunii iunie, PUSL avea o datorie de aproape 800.000 de lei la bugetul de stat.
Tăriceanu și Dan Voiculescu nu sunt singurii milionari care au fondat partide aflate astăzi pe lista restanțierilor la stat. Partidul Noua Generație, condus în trecut de Becali, este insolvabil și nu a achitat o datorie de 153.000 de lei, iar Partidul Poporului, creat de Dan Diaconescu, are restanțe de 115.000 de lei.
Partidul Social-Democrat Independent, proiect al foștilor lideri PSD Marian Vanghelie și Mircea Geoană, are datorii de peste 235.000 de lei. Alianța Democrată a Romilor trebuie să plătească 180.000 de lei, iar Partidul Rezist, apărut în timpul protestelor din 2018, are restanțe de 115.000 de lei, potrivit Fanatik.ro.
Lista partidelor care au datorii la stat
- Partidul Alianța Liberalilor Și Democraților – ALDE – 1.086.242 lei
- Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – 867.442 lei (buget de stat) + 24.690 lei (asigurări sociale) + 103 lei (șomaj) + 5.525 lei (sănătate)
- Partidul Ecologist Român – 822.531 lei (buget de stat) + 39.700 lei (asigurări sociale) + 4.889 lei (șomaj) + 17.265 lei (sănătate) (Insolvabil)
- Partidul Umanist Social – Liberal – 795.453 lei
- Partidul Verde – 321.800 lei (Insolvabil)
- Partidul Social Democrat Independent – 253.226 lei
- Partidul Alianța Democrată A Romilor – 180.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Frăția Forța România – 165.250 lei
- Partidul Mișcarea Social Liberală – 165.000 lei
- Partidul Stângii Unite – 165.000 lei
- Partidul Noua Dreaptă – 163.500 lei
- Partidul Monarhist – 160.967 lei (Insolvabil)
- Partidul Social Românesc – 157.759 lei
- Partidul Noua Generație – Creștin Democrat – 153.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Alternativa Civică Atitudine Solidaritate Acțiune – 150.200 lei
- Partidul „Democrație Directă România” – 150.000 lei
- Partidul 200 Pentru București – 150.000 lei
- Partidul Creștin Social – Liberal Roman – 150.000 lei
- Partidul Forța Pensionarilor – 150.000 lei
- Partidul Frontul Demnității Și Identității Naționale – 150.000 lei
- Partidul Lege Și Ordine – România Democrată – 150.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Național Agrar – 150.000 lei
- Partidul Pentru Iași – 150.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Uniunea Pentru Codlea – 150.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Popular Din România – 144.468 lei
- Partidul România Unită (PRU) – 136.733 lei
- Partidul Prodemo – 130.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Progresist – 130.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Naționalist – 115.000 lei
- Partidul Național Democrat – 115.000 lei
- Partidul Pentru Dezvoltare Și Progres Social – 115.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Politic Apărătorii Copiilor Noștri – 115.000 lei
- Partidul Poporului – 115.000 lei
- Partidul Rezist – 115.000 lei
- Partidul Sebeșul Verde – 115.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Diaspora Română – 100.000 lei
- Partidul Regalist Român – 100.000 lei (Insolvabil)
- Partidul Renașterii Naționale – 100.000 lei.
