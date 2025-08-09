Politica Ce pensie are Adrian Năstase, fostul premier al României







Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu primesc lunar pensii mari de la stat. Pensiile speciale pentru limită de vârstă ale foștilor parlamentari încep, în România, de la aproximativ 2.200 de lei pentru un mandat complet de patru ani și pot depăși 12.000 de lei pe lună pentru cei care au avut cel puțin trei mandate.

Adrian Năstase primește o pensie specială de 12.168 de lei pe lună, după ce a avut șase mandate de parlamentar pe parcursul a 22 de ani.

Amintim că Adrian Năstase, fost președinte al Camerei Deputaților și premier al României, a dat în judecată statul pentru a-și recupera indemnizația pentru limită de vârstă. În urmă cu trei ani, Tribunalul București i-a dat câștig de cauză și a obligat statul să îi plătească retroactiv sumele aferente perioadei în care plățile au fost suspendate, potrivit bugetul.ro.

Călin Popescu Tăriceanu primește o pensie la fel de mare. Pentru cele șapte mandate de parlamentar, acesta încasează 10.950 de lei pe lună.

Călin Popescu Tăriceanu și Marko Bela, fiecare cu șapte mandate în 26 de ani, încasează câte 10.950 de lei lunar.

Ecaterina Andronescu, cu șase mandate în 24 de ani, are o pensie de 12.168 de lei, la fel ca Șerban Mihăilescu, care a avut cinci mandate în 20 de ani, și Viorel Hrebenciuc, cu cinci mandate în 18 ani.

Asociația Declic îi solicită președintelui României, Nicușor Dan, să organizeze un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale.

„România are nevoie de un sistem de pensii transparent, în care fiecare pensie să reflecte contribuțiile reale ale beneficiarului, indiferent de profesia sau funcția deținută. Vrem referendum pentru reforma pensiilor speciale”, a spus, într-un comunicat de presă, Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Un exemplu relevant ar fi pensia medie a unui magistrat, care ajunge la 25.000 de lei pe lună. Din această sumă, 6.000 de lei provin din contribuții proprii, iar restul de 19.000 sunt plătiți de la bugetul de stat. Prin comparație, pensia medie în sistemul public bazat pe contributivitate este de 2.811 lei.