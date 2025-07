Monden Adrian Năstase sărbătorește 40 de ani de căsătorie alături de soția sa







Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase și soția acestuia, Dana Năstase, sărbătoresc joi, 31 iulie, patru decenii de când cei doi s-au căsătorit. Într-o postare pe blogul său personal, fostul prim-ministru reflectă asupra ultimilor ani și vieții petrecute împreună.

Deși retras din viața publică, Adrian Năstase continuă să să comunice cu publicul prin intermediul blogului său personal. Într-o postare realizată joi, politicianul vorbește despre aniversarea mariajului său cu soția acestuia, Dana Năstase. Cei doi au împreună doi băieți, pe Mihnea și Andrei.

„Se împlinesc astăzi 40 de ani de când suntem împreună. Am trecut prin perioade dificile, dar am avut, în acești ani, și multe bucurii. Împreună cu copiii și cu nepoții noștri. Am reușit, în acest timp, Dana și cu mine, să lăsăm în urmă bătălii publice, trădări, false prietenii”, a scris acesta în postarea de pe blogul său.

Cei doi au ales să-și petreacă momentul special la Cornu. Fostul politician a relatat în trecut că, la începutul relației lor, a invitat-o în domiciliul său și i-a pregătit o masă, însă Dana Năstase nu a fost impresionată. De asemenea, Năstase a declarat că soția sa a demonstrat o voință deosebită, pentru a-i accepta gusturile sale muzicale.

Cu prilejul aniversării căsătoriei lor în august 2022, fostul politician a publicat un mesaj online în care a dezvăluit care este prioritatea sa și a partenerei în prezent. „Dana și cu mine marcăm 37 de ani de la căsătorie. Au fost ani plini de momente fericite, dar și de încercări. Așa cum uneori nivelul Dunării crește, iar alteori scade! Prioritatea noastră în acest moment este reprezentată de viața copiilor și nepoților noștri”, a transmis pe Facebook și pe blogul său acesta.

Fostul premier a împlinit pe 22 iunie 2025 vârsta de 75 ani. Pe blogul său, Năstase a marcat acest moment printr-un text reflexiv, în care își împărtășește gândurile legate de trecerea timpului, contextul istoric și poziția sa actuală față de politică.

„Astăzi împlinesc 75 de ani. Privesc înapoi, fără să realizez când au trecut atâția ani. Unele perioade au fost bune, altele mai dificile. O parte din ele au avut loc în perioada comunistă, cealaltă într-un proces lent de tranziție spre ceva încă neclar definit.Cât mă privește pe mine, urmăresc scena politică din tribună și încerc să înțeleg deciziile luate. Nu reușesc pe deplin, așa că mă întorc la lumea cărților și a familiei.” scria acesta în luna iunie.