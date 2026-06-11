Vestea că Serena Williams a revenit în circuitul competițional a declanșat un val de entuziasm la nivel mondial, iar ecourile au ajuns rapid și la Londra, anunță Reuters.

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au reacționat imediat după primele meciuri jucate de sportiva americană, calificând revenirea acesteia drept un eveniment de-a dreptul extraordinar pentru sportul alb. În lumea tenisului se vorbește tot mai intens despre posibilitatea ca deținătoarea a 23 de titluri de Mare Șlem să primească o invitație specială pentru ediția din acest an a competiției din Marea Britanie.

După o absență care s-a întins pe o perioadă de aproape patru ani, jucătoarea în vârstă de 44 de ani a surprins pe toată lumea în această săptămână. Ea a ales să își facă reintrarea în ritm în cadrul turneului WTA 500 de la Queen's Club, acolo unde concurează în proba de dublu, având-o ca parteneră pe tânăra canadiană Victoria Mboko.

Deși legenda tenisului american nu a oferit încă o confirmare oficială legată de prezența sa la cel mai prestigios turneu pe iarbă al lumii, oficialii britanici nu exclud deloc această variantă. Specialiștii din fenomen consideră că un wildcard este extrem de probabil, cel mai sigur tot pentru tabloul de dublu, acolo unde efortul fizic este mai redus. Conducerea turneului recunoaște că simpla prezență a Serenei pe teren generează o emulație greu de egalat.

„Ce pot spune este că vedem cât de mult entuziasm a adus Serena înapoi pe terenul de tenis, şi în special pe iarbă”, a spus, joi, Sally Bolton, directoarea executivă a All England Club, care organizează turneul de la Wimbledon.

Procedura de acordare a acestor invitații speciale este una strictă, însă statutul pe care americanca îl are în istoria competiției va cântări enorm în balanță. Fanii din întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură hotărârea comitetului de organizare, programată pentru zilele următoare.

„Comitetul pentru wildcard va lua deciziile sale săptămâna viitoare şi îi vom anunţa pe cei care vor primi la începutul săptămânii”, a mai spus Sally Bolton.

Interesul major pe care această revenire l-a stârnit în rândul publicului și al presei internaționale reprezintă un plus uriaș pentru imaginea turneului londonez. „Ea a creat un interes fantastic, iar acest lucru este extraordinar pentru sport”, a mai adăugat directoarea executivă.

Istoria Serenei Williams la Londra este una absolut fascinantă. Ea a cucerit primul său trofeu de simplu pe iarba britanică în anul 2002, în timp ce ultima sa victorie majoră la All England Club a fost înregistrată în 2016. Pe lângă cele șapte trofee obținute la simplu, sportiva din Statele Unite mai are în palmares și șase titluri cucerite în proba de dublu feminin, performanțe care o plasează în galeria selectă a celor mai mari campioane din istoria turneului.

„La reuniunea de săptămâna viitoare, pentru acordarea wildcard-urilor, sunt sigură că succesul ei la Wimbledon nu va fi ignorat când va fi luată decizia”, a spus Debbie Evans, preşedinta All England Club.

Sistemul de wildcard-uri este conceput special pentru a ajuta sportivii care nu au o poziție suficient de bună în clasamentul WTA pentru a intra direct pe tabloul principal. De regulă, aceste invitații sunt destinate reprezentanților țării gazdă, jucătorilor de top care încearcă să revină după accidentări de lungă durată sau legendelor sportului care dispun de un palmares cu totul special, așa cum este cazul americancei.

Verdictul final și lista completă a numelor care vor beneficia de aceste facilități vor fi făcute publice oficial în cursul zilei de marți.