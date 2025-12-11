International

Sabalenka atacă regulile WTA: Nu este corect ca femeile să concureze cu bărbați biologici

Din cuprinsul articolului

Tenismena din Belarus, Aryna Sabalenka, numărul unu mondial în tenis, a abordat recent subiectul participării sportivelor transgender în competițiile feminine, exprimându-și îngrijorarea legată de diferențele biologice între sexe, potrivit Jarusalem Post.

Comentariile au fost făcute într-un interviu acordat lui Piers Morgan, în contextul promovării meciului său „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios, programat pe 28 decembrie 2025.

„Nu este corect pentru femei să concureze cu bărbați biologici”

Sabalenka a declarat: „Femeia a muncit toată viața pentru a-și atinge limita, iar apoi trebuie să înfrunte un bărbat, care este biologic mult mai puternic. Nu sunt de acord cu astfel de lucruri în sport.”

În timpul aceluiași interviu, ea a explicat:

„Asta e o întrebare dificilă, nu am nimic împotriva lor. Dar simt că au totuși un avantaj uriaș față de femei și cred că nu este corect ca femeile să se confrunte practic cu bărbați biologici.”

Comentariile ei subliniază îngrijorările privind echitatea competițională, având în vedere avantajele biologice pe care unii le consideră ca fiind asociate bărbaților.

Regulile actuale ale WTA privind sportivii transgender

Politica WTA privind participarea în funcție de gen permite sportivelor transgender să participe dacă au declarat genul feminin timp de cel puțin patru ani, și-au redus nivelul de testosteron și au acceptat proceduri de testare.

Managerul medical WTA poate ajusta aceste condiții în funcție de fiecare caz în parte.

Până în prezent, nu există exemple recente de jucătoare transgender care să fi concurat la nivel profesionist în circuitul WTA.

Singurul caz cunoscut este cel al jucătoarei Renee Richards, care a evoluat între 1977 și 1981 și ulterior a antrenat-o pe Martina Navratilova.

Reacții și controverse în lumea tenisului

Nick Kyrgios, fost finalist la Wimbledon, a comentat acordând susținere punctului de vedere al Sabalenkai: „I think she hit the nail on the head.”

În trecut, jucătoare de top precum Martina Navratilova și Billie Jean King au avut poziții diferite în această dezbatere.

Navratilova s-a exprimat critic față de includerea sportivelor transgender, în timp ce Billie Jean King consideră că excluderea acestora poate fi văzută ca discriminare.

Betty Stöve și Martina Navratilova (1980)

Betty Stöve și Martina Navratilova (1980) / sursa foto: wikipedia

În 2024, Asociația de Tenis din Marea Britanie a actualizat regulile pentru a interzice participarea femeilor transgender în competiții naționale și inter-cluburi. Mai multe federații sportive au lansat studii sau au schimbat reguli pentru a limita participarea celor care au trecut prin pubertatea masculină în competițiile feminine de elită.

Argumente ale criticilor și ale susținătorilor

Criticii includerea sportivelor transgender în competițiile feminine susțin că trecerea prin pubertatea masculină conferă un avantaj musculoscheletal semnificativ, pe care tranziția nu îl poate anula complet.

În schimb, grupurile de advocacy pentru drepturile transgender consideră că excluderea sportivilor pe criterii de gen constituie o formă de discriminare.

