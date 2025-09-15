International

Iubita transgender al lui Tyler Robinson „urăște conservatorii și creștinii", spune o rudă

Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk / sursa foto: Spencer Cox X
Iubita transgender al lui Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, „urăște conservatorii și creștinii”, a declarat una dintre rudele sale, pentru FoxNews.

Iubita transgender a lui Tyler Robinson „urăște creștinii și conservatorii”

Același membru de familie mai spune despre cel cu care presupusul asasin locuia, un tânăr de 22 de ani aflat în tranziție de la bărbat la femeie, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită oficial de autorități, dar despre care presa a aflat între timp că se numește Lance Twiggs, că s-a „radicalizat” și a influențat și vederile politice ale lui Tyler Robinson, în ultimul an. FBI a confirmat, anterior, că cei doi aveau o „relație romantică”.

Ruda transgenderului cu care locuia presupusul asasin al lui Charlie Kirk, care a cerut să rămână anonimă, a declarat pentru FoxNews că Lance Twiggs a început să se comporte diferit de când a împlinit 18 ani, și a adăugat că a dezvoltat o ură față de creștini și conservatori.

„Urăște conservatorii și creștinii”, a spus ruda. „Ne urăște. Nu a fost crescut așa, dar, de-a lungul anilor, s-a îndepărtat de noi [și] s-a radicalizat”, a mai spus femeia.

„Evident, starea lui s-a înrăutățit progresiv în ultimul an sau doi”, a mai spus ruda celui cu care Robinson împarte apartamentul, adăugând că este „întotdeauna foarte furios”.

Lance Twiggs

Lance Twiggs, presupusa iubită transgender a presupusului asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson / sursa foto: TikTok via hindustantimes

Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, influențat politic de iubita transgender

Aceeași sursă a declarat că suspectează că viziunea politică a lui Robinson a fost influențată de partenera sa, în anul care a trecut de când se întâlnesc. „Cred că situația lui Tyler a fost mult mai proastă de când se întâlnesc. Sunt mari jucători [de jocuri video] și, evident, au acel grup care îi influențează atât pe ei, cât și pe alții. Dar instinctul îmi spune că [colegul de cameră] a fost mai influențat”, a spus ruda.

„Toți membrii familiei mele vor să se facă dreptate și nu vor să aibă nicio legătură cu asta și vor ca oricine este implicat în orice fel să plătească pentru asta”, a adăugat ruda.

Lance Twiggs, extrem de cooperant cu anchetatorii

FBI a precizat că persoana cu care Tyler Robinson împărțea apartamentul a fost „extrem de cooperantă” și că a susținut în fața anchetatorilor că „nu avea nicio idee” despre presupusele planuri ale lui Tyler Robinson de a-l asasina pe Charlie Kirk.

Reamintim că Tyler Robinson și colegul său de cameră împărțeau un apartament în St. George, Utah.

Tatăl lui Robinson a fost cel care l-a denunțat autoritățile după ce și-a recunoscut fiul în înregistrările video de supraveghere făcute publice de FBI, a declarat anterior o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Fox News.

