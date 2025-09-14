Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk

Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, locuia și era într-o relație romantică cu un partener transgender, a confirmat FBI, adăugând că această persoană cooperează acum cu anchetatorii, potrivit Fox News.

Oficiali de rang înalt ai FBI au confirmat, pentru Fox News, că Tyler Robinson se afla într-o „relație romantică” cu persoana, căreia autoritățile nu i-au dezvăluit identitatea, dar potrivit New York Post, ar fi vorba despre Lance Twiggs, de 22 de ani. De altfel, o rudă a lui Lance Twigs a confirmat pentru New York Post că Twiggs locuia împreună cu presupusul asasin al influencerului conservator Charlie Kirk, Tyler Robinson, într-un apartament în Saint George, Utah.

FBI a mai precizat pentru Fox News că persoana respectivă este un bărbat aflat în proces de tranziție către a fi femeie.

De asemenea, anchetatorii au mai spus că partenera lui Robinson cooperează pe deplin cu ancheta FBI.

Un oficial FBI a mai spus că persoana respectivă „nu avea nicio idee” că Robinson plănuia să-l asasineze pe fondatorul Turning Point USA și că nu este acuzată în prezent de nicio activitate criminală în legătură cu asasinatul.

Oficialii FBI au mai spus că Biroul avea mesaje text și alte comunicări între Robinson și partenera sa, care i-au ajutat pe agenții FBI să-l identifice pe Tyler Robinson.

FBI a luat probe din apartamentul celor doi, inclusiv computere, care au fost trimise la Quantico pentru examinare.

„FBI-ul investighează un număr record de indicii”, a declarat un purtător de cuvânt al FBI. „Fiecare conexiune, fiecare grup, fiecare legătură va fi investigată și oricine este implicat în această chestiune, oriunde s-ar afla în lume, va fi adus în fața justiției.”

Apartamentul pe care Robinson și partenerul său îl împărțeau se află în aceeași comunitate din sudul statului Utah în care locuiesc părinții lui Robinson. Se află la aproximativ patru ore distanță de Universitatea Utah Valley, unde Robinson l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk.

Reamintim că acesta a fost ucis miercuri, exact în timp ce vorbea unei mulțimi în campusul școlii din Orem despre cazurile de atacatori transgender din SUA.

Cu câteva momente înainte ca Robinson să-l fi împușcat pe Kirk, un membru al publicului l-a întrebat pe Kirk:

„Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?”

Kirk a răspuns: „Prea mulți.”

Kirk a fost apoi întrebat: „Știți câți atacatori în masă au fost în America în ultimii 10 ani?”

Kirk a răspuns: „Numărăm sau nu numărăm violența bandelor?”

După acest răspuns, Charlie Kirk a fost împușcat și nu și-a mai putut continua dialogul.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru Fox News că tatăl lui Robinson, cel care care l-a predat autorităților, a spus FBI că și-a recunoscut fiul din imaginile video de supraveghere pe care directorul FBI, Kash Patel, le-a făcut publice pe măsură ce se desfășura căutarea de 33 de ore a asasinului.

Sursa a mai spus că, atunci când Robinson a ajuns la casa tatălui său, a spus că vrea să se sinucidă. Aceeași sursă a mai spus că tatăl presupusului asasin a vorbit cu un pastor pe care familia îl cunoștea înainte de a-și preda fiul.

Între timp, s-a descoperit și pușca despre care FBI crede că a fost folosită pentru a-l ucide pe Kirk, care conținea muniție inscripționată, alături de meme-uri și replici de trolling specifice subculturii brainrot, mesaje de tip ANTIFA.