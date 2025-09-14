Partenerul asasinului lui Charles Kirk cooperează cu FBI. Tyler Robinson avea o relație romantică cu un transgender

Autoritățile investighează dacă Tyler Robinson (22 de ani), suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk la Utah Valley University, ar fi fost revoltat de pozițiile controversate ale acestuia privind identitatea de gen. Un posibil element-cheie în stabilirea motivului, au declarat șase surse familiare cu ancheta pentru Axios. Potrivit aceleiași surse, Robinson ar fi avut o relație romantică cu colegul de apartament, o persoană transgender, care cooperează „extrem de” strâns cu anchetatorii.

Sursele citate de Axios afirmă că investigatorii au vrut inițial să păstreze confidențial identitatea de gen a colegului de apartament tocmai din cauza nivelului ridicat de cooperare. Persoana respectivă ar fi fost „îngrozită” când a aflat ce s-a întâmplat și a predat mesaje electronice ale lui Robinson.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a spus vineri, la o conferință de presă, că în acele mesaje un expeditor numit „Tyler” relata că, după împușcături, și-ar fi învelit pușca într-un prosop și ar fi ascuns-o în tufe din apropierea campusului, adăugând că arma urma să fie recuperată.

În paralel, forțe de aplicare a legii la nivel federal și statal verifică dacă grupuri de stânga din Utah au știut din timp despre planurile suspectului ori dacă i-au acordat sprijin material după faptă. Axios notează că unul dintre aceste grupuri și-a șters profilul de social media după atac.

Autoritățile l-au arestat pe Robinson după o căutare de mai multe zile. O pușcă Mauser .30-06 despre care se crede că a fost folosită la atac a fost găsită în apropierea campusului; presa americană a relatat că pe unele componente sau muniție existau inscripții provocatoare, însă oficialii au avertizat să nu se tragă concluzii pripite din rapoarte interne preliminare.

Deocamdată, motivul nu a fost anunțat oficial. Dezbaterea publică s-a inflamat: unii comentatori conservatori au susținut că Robinson ar fi „un stângist dezechilibrat”, în timp ce alții au invocat educația conservatoare a familiei sale din Utah. Într-un interviu pentru Daily Mail, Debbie Robinson, mama suspectului, a spus că familia susține mișcarea MAGA a președintelui Trump.

Totodată, activiști LGBTQ au criticat unele relatări inițiale din media care au legat pripit probe de la fața locului de mesaje anti-trans, amintind de un tipar de dezinformare apărut după incidente violente.

Dacă ipoteza privind furia față de opiniile lui Kirk despre operațiile de schimbarea genului pentru minori și participarea sportivilor transgender se confirmă, ea ar putea clarifica motivul politic-identitar într-un caz care a zguduit SUA, scrie Axios. Anchetatorii subliniază că, pe lângă colegul de apartament — considerat persoană de interes, dar cooperantă — vor să afle „dacă altcineva a știut, înainte sau după”, despre intențiile suspectului.

Notă importantă: Pentru moment, autoritățile nu au prezentat o versiune finală a motivului.