Primele declarații ale Erika Kirk, după asasinarea lui Charlie Kirk: „Misiunea soțului meu nu va muri. Va deveni mai puternică, mai îndrăzneață, mai tare ca niciodată”

Erika Kirk, soția lui Charles. sursa: captura video
Văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, a rostit, vineri seara, primul ei mesaj public după asasinarea popularului comentatorului conservator. Din sediul Turning Point USA, Erika a promis că va duce mai departe proiectele începute de soțul ei și a transmis un avertisment celor „responsabili” de crimă.

Erika Kirk, mesaj ferm

„Către toți cei care mă ascultă în această seară, în toată America! Mișcarea pe care soțul meu a construit-o nu va muri. Nu va muri. Refuz să las asta să se întâmple… Nimeni nu va uita numele soțului meu. Și mă voi asigura de asta. Va deveni mai puternică. Mai îndrăzneață. Mai tare și mai mare ca niciodată. Misiunea soțului meu nu se va încheia. Nici măcar pentru o clipă.”

În mesajul ei, transmis de Fox News, alături de alte posturi TV, Erika mai spune: „Vocea soțului meu va rămâne și va răsuna mai puternic și mai clar ca niciodată. Iar înțelepciunea lui va dăinui.” A transmis și un mesaj către cei care se fac vinovați de această crimă: „Către făptașii răului care au făcut asta: nu aveți idee ce ați făcut.” „L-au ucis pe Charlie pentru că a transmis un mesaj de patriotism, credință și despre iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Dar să știe toți acest lucru: dacă ați crezut că misiunea soțului meu a fost puternică înainte, nu aveți idee… nu aveți idee ce tocmai ați dezlănțuit în toată această țară.”

Mesajul Erikăi Kirk marchează coagularea publică a susținătorilor în jurul moștenirii lui Charlie Kirk, cu promisiunea explicită de continuitate și amplificare a proiectelor sale.

Omagiul adus de Casa Albă

În aceeași seară, Casa Albă a publicat pe X un video-omagiu „In loving memory of Charlie Kirk”, cu secvențe din discursurile sale și un citat: „E mai mare decât tine… e mai mare decât mine — ești aici ca să faci viața altcuiva mai bună, în numele libertății și al dreptății.”

Charlie Kirk (31 de ani), co-fondator și CEO Turning Point USA, a fost împușcat mortal miercuri, la Utah Valley University, la debutul turneului „American Comeback”. Ancheta este în curs, autoritățile anunțând reținerea unui suspect.

 

 

