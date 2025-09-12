Controversă aprinsă după asasinarea lui Charlie Kirk: O „carte” a apărut cu o zi înainte. Amazon a retras anunțul

La câteva ore după împușcarea mortală a lui Charlie Kirk la Utah Valley University (10 septembrie), online-ul a explodat cu capturi de ecran ale unui eBook de pe Amazon, scrie Indian Times și Reuters. Cartea atribuită autoarei Anastasia J. Casey, ar fi avut data publicării 9 septembrie 2025. Deci cu o zi înaintea evenimentului tragic.

Amazon a scos listarea cărții denumită: „Împușcarea lui Charlie Kirk: o relatare cuprinzătoare a atacului de la Universitatea Utah Valley, a consecințelor și a reacției Americii”. A anunțat că data afișată a fost greșită din cauza unei erori tehnice, iar titlul ar fi fost publicat, de fapt, în după-amiaza zilei de 10 septembrie.

Cum se publică o carte pe Amazon (varianta simplă). Oricine poate încărca un eBook prin serviciul Amazon (KDP). Amazon face o verificare automată și uneori manuală. Până apare public, pot trece 24–72 de ore. În plus, site-ul mai are întârzieri la afișarea unor detalii, cum ar fi data.

“The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response” a apărut cu data de 9 septembrie în capturile distribuite pe rețele. Amazon a eliminat pagina.

Poziția Amazon: „Din cauza unei probleme tehnice, data publicării a fost afișată incorect; titlul a fost publicat 10 septembrie.” Asta s-a transmis într-o declarație către presă.

Ce este ciudat: pentru eBook-uri, aprobarea și apariția în căutare pot dura până la 24–72 de ore; există și lansări programate/pre-comenzi. Erori sau decalaje de afișare pot apărea, nefiind prima dată când se întâmplă așa ceva. Au mai existat buguri de dată, semnalate public: autori au semnalat pe forumul KDP date greșite afișate pe pagina de produs.

Platformele sociale s-au confruntat cu valuri de zvonuri și teorii, inclusiv materiale falsificate și timestamp-uri înșelătoare.

Ce s-a întâmplat de fapt

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment la UVU pe 10 septembrie. Autoritățile au reținut un suspect (tânăr de 22 de ani), cazul fiind în curs. Cartea „apărută înainte”: Amazon a confirmat presei că listarea a avut data greșită și că a fost înlăturată. Nu există dovezi publice că ar fi existat „premoniție” ori coordonare cu atacul.

Un prim motiv ar putea fi faptul că ferestre tehnice KDP, respectiv afișarea detaliilor, indexarea în căutare, „Look Inside” etc. au latențe. Amazon indică explicit interval de până la 72h pentru eBook-uri. Metadate eronate: există cazuri documentate de datare greșită pe paginile de produs, remediate ulterior.

Identitatea autoarei. Presa a notat că Anastasia J. Casey nu are un istoric verificabil ca autor; Amazon a eliminat titlul. Nu există, deocamdată, confirmări independente privind persoana din spatele numelui.

Speculațiile „operațiune de influență”. pe rețele sociale circulă ipoteze despre operațiuni externe. Nu există dovezi publice care să susțină aceste afirmații; autoritățile și presa serioasă atrag atenția asupra valului de dezinformare post-incident.

Cronologia plauzibilă, pe baza celor disponibile public acum: evenimentul a avut loc pe 10 septembrie, iar listarea eBook-ului a afișat eronat data de 9 septembrie.

Amazon a șters pagina și a invocat o eroare tehnică. Regulile KDP (24–72h, pre-comenzi, întârzieri de afișare) și istoricul de buguri de metadate explică scenariul fără a implica „premoniții”.

Ancheta penală este în desfășurare.