Asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost prins, anunță Trump. Update

Președintele Donald Trump a declarat vineri la emisiunea „FOX & Friends” că activistul conservator Charlie Kirk „în multe privințe, este mai important acum datorită a ceea ce s-a întâmplat”.

„Știți, avem atât de mulți oameni răi, atât de multe filozofii, ideologii, politici proaste. Practic, al lui a fost pur și simplu bun”, a spus Trump.

„A vorbit despre familie, a vorbit despre căsătorie, despre faptul că trebuie să te căsătorești. Știți, sună demodat când te gândești la asta. Dar are dreptate. Pur și simplu era la modă. Și este păcat că această voce a fost oprită”, a adăugat Trump.

Președintele a mai spus că „nu a urmărit” videoclipurile care circulau pe rețelele de socializare despre asasinarea lui Kirk.

„Nu am vrut să-mi amintesc de Charlie în felul acesta”, a adăugat președintele Trump.

„Cred că l-am prins”, a declarat președintele Donald Trump pentru Fox News, după mai mult de o zi de căutare a suspectului în asasinarea lui Charlie Kirk.

Poliția a arestat un suspect în asasinarea lui Charlie Kirk în campusul Universității Utah Valley, la începutul acestei săptămâni.

Charlie Kirk, un tată a doi copii în vârstă de 31 de ani, stătea sub un cort în jurul orei 12:20, miercuri, dezbătând cu studenții despre subiecte de actualitate fierbinți, când s-a auzit un singur foc de armă.

Filmarea de la fața locului îl arată lovit în gât înainte de a se prăbuși de pe scaun.

Kirk fusese invitat să vorbească la Universitatea Utah Valley de filiala din campus a Turning Point USA, un grup național de studenți conservatori pe care l-a fondat.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem”, a dezvăluit președintele Donald Trump la Fox & Friends vineri dimineață.

El a adăugat că, „în esență, cineva care îl cunoștea l-a denunțat”.

Trump a mai spus că speră ca suspectul să fie condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat.

De asemenea, el a explicat cum l-au găsit anchetatorii pe suspect - cu ajutorul unui membru al Marshall Service din SUA și al tatălui suspectului.

„Îl avem pe cel despre care credem că este cel pe care îl căutăm, dar au intrat cu mașina la sediul poliției și acum este acolo”, a mai spus Trump.

Persoana arestată are 28 sau 29 de ani, au mai informat autoritățile, după ce anterior s-a spus că este de vârsta studenților.

Trump a mai relatat că suspectul s-a dus acasă la tatăl său, iar acesta s-a dus la un șerif american „care a fost fantastic, apropo”.

Trump a adăugat spune că cel care l-a recunoscut pe suspect a fost o „persoană credincioasă, un cleric”.

„Tatăl l-a convins pe fiu” să se predea, a mai spus Trump.

Rugat să clarifice, Donald Trump a explicat că tatăl suspectului s-a implicat și a decis că trebuie să facă ceva.

„Au intrat cu mașina la sediul poliției și el este acolo acum”.