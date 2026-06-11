Violențele stradale care au cuprins capitala Irlandei de Nord a lăsat urme adânci în comunitatea de români din regiune. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că mai mulți conaționali au solicitat deja sprijin de urgență din partea misiunii diplomatice pentru a putea părăsi zona de conflict și a reveni în siguranță în țară.

Până în prezent, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistenţă consulară din partea autorităţilor române pentru emiterea de documente de călătorie, în contextul violenţelor recente din Belfast, informează surse din Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Printre cei care au cerut sprijinul autorităților de la București se numără familii întregi, speriate de escaladarea rapidă a conflictelor stradale. Datele oficiale arată că este vorba despre un grup vulnerabil, format inclusiv din minori.

Potrivit respectivelor surse, este vorba de 20 de cetăţeni români - 13 adulţi şi şapte copii - şi un cetăţean străin, şi anume patru familii, trei persoane care sunt rude şi un cuplu.

Pentru a gestiona criza la fața locului și pentru a se asigura că drepturile cetățenilor români sunt respectate, reprezentanții diplomatici au efectuat o deplasare de urgență în capitala nord-irlandeză.

Joi, consulul României de la Edinburgh s-a deplasat la Belfast pentru a discuta cu poliţia, respectiv autorităţile locale, despre situaţia tensionată.

Impactul revoltelor asupra comunității noastre, care numără aproximativ 20.000 de oameni în Irlanda de Nord, a fost unul direct și violent. Mai multe imobile locuite de români au devenit ținta atacatorilor în timpul nopții de marți.

Locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate în contextul violenţelor din Belfast de marţi noaptea, a informat MAE miercuri. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaţilor. Din fericire, atacurile s-au soldat doar cu pagube materiale, nicio persoană nefiind rănită în timpul incidentelor.

Cetăţenii români sunt în prezent în siguranţă şi şi-au exprimat intenţia de a reveni în România în cel mai scurt timp. Conform informaţiilor disponibile, mai arată MAE, nu au fost raportate victime de cetăţenie română.

Diplomația română continuă să monitorizeze evoluția evenimentelor din Belfast și menține o legătură strânsă cu structurile de ordine din Regatul Unit pentru a preveni alte incidente care ar putea pune în pericol comunitatea românească.

Consulatul General al României la Edinburgh monitorizează în permanenţă situaţia cetăţenilor români afectaţi şi păstrează dialogul atât cu autorităţile locale, cât şi cu reprezentanţii comunităţii de cetăţeni români.

În acest context extrem de volatil, autoritățile de la București transmit un set de recomandări ferme pentru toți conaționalii aflați în regiune, punându-le la dispoziție și o linie telefonică specială pentru asistență imediată.

Ministerul român le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.